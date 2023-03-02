دورة دبي: 15 فوزاً توالياً لديوكوفيتش وروبليف يواجه زفيريف في نصف النهائي

دبي (أ ف ب) – حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، فوزه الـ15 توالياً منذ مطلع العام الحالي، وبلغ الدور نصف النهائي لدورة دبي الـ500 نقطة لكرة المضرب الخميس، فيما تابع الروسي أندري روبليف، المصنف ثانياً، بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بتأهله من دون الكثير من العناء.

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وتابع "ديوكو"، المتوج خمس مرات في دبي، سلسلة انتصاراته التي بدأها هذا العام بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش 6-3 و7-5، ليرفع عدد انتصاراته إلى خمسة في خمس مباريات بمواجهة المصنف 11 عالمياً.

كما رفع الصربي عدد انتصاراته المتتالية إلى 20 حيث فاز بدورة الماسترز الختامية "آيه تي بي" العام الماضي.

قال ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي احتاج إلى ساعة و21 دقيقة للفوز على منافسه المصنف خامساً في الدورة "لقد وجدت الإيقاع الصحيح في إرسالي في المجموعة الثانية، وقد ساعدني ذلك"، حيث بدا هادئاً و"سعيداً بالطريقة (التي) ألعب بها".

وعاد المصنف أول عالمياً إلى ملاعب الكرة الصفراء في دبي بعد شهر من تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى، منهياً المجموعة الاولى بـ 36 دقيقة قبل أن يحسم المباراة بشوط نظيف هو الرابع له في المجموعة الثانية.

ويلعب ديوكوفيتش في المربع الذهبي مع الروسي دانييل مدفيديف الثالث الفائز بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش الثامن 6-3 و6-2.

وسيحاول مدفيديف تقليص خسارته أمام الصربي 4-9، واكمال مسلسل انتصاراته بعد فوزه بلقبي روتردام والدوحة. وحقق الروسي 12 فوزاً توالياً ولم يخسر أي مجموعة في دبي.

قال مدفيديف "ألعب بشكل جيد حالياً"، مضيفاً "ولكن عندما تواجه نوفاك، فنوفاك هو دائماً المرشح".

-زفيريف يضع الاصابة خلفه-

وضرب روبليف الفائز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-3 و7-6 (7-3)، موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سابعاً، الذي تغلب على الإيطالي لورنتسو سونيغو 7-5 و6-4.

الروسي أندي روبليف يصد كرة لمنافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب في ربع نهائي دورة دبي في 2 آذار/مارس 2023 © كريم صاحب / ا ف ب

وسيحاول روبليف الدفاع بنجاح عن أحد ألقابه الـ 12 في دورات المحترفين للمرة الأولى في مسيرته.

من ناحيته، بلغ زفيريف المربع الذهبي لاحدى الدورات للمرة الأولى منذ 9 أشهر جراء تعرضه لاصابة، وتحديداً منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو 2022.

واحتاج الالماني إلى ساعة و52 دقيقة للتخلص من منافسه بعدما تعافى من اصابة خطيرة في كاحله الأيمن تعرض لها في نصف نهائي النسخة الأخيرة للبطولة الفرنسية أمام الإسباني رافايل نادال في طريق الأخير لاحراز اللقب.

واعتمد الألماني، البالغ 25 عاماً، في مواجهة سونيغو (67 عالمياً) على دقة إرساله الاول حيث بلغت نسبة نجاحه 81.9 في المئة.

وسمحت هذه الفعالية لزفيريف بعدم مواجهة أي كسر على ارساله، إلا انه وجد نفسه متأخراً صفر-40 في الشوطين الاول والاخير من عمر المباراة، لكنه نجح في الخروج منتصراً.

قال زفيريف المنتشي بفوزه "الإرسال، بالطبع هو مهم. هي الضربة الوحيدة في كرة المضرب التي يمكنك محاولة السيطرة عليها بالكامل، وأنا سعيد لأنني تمكنت من ضرب خمس كرات متتالية عند تأخري صفر-40 في الشوط الأخير. في خمسة إرسالات، انتهت المباراة...".

© 2023 AFP