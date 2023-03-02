دوري "أن بي أيه": بداية موفقة لدورانت مع صنز وباكس يواصل انتصاراته

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق كيفن دورانت بداية موفقة مع فريقه الجديد فينيكس صنز وقاده للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 105-91، فيما واصل مليووكي باكس مسلسل انتصاراته بتغلبه على أورلاندو ماجيك 139-117 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وخاض دورانت مباراته الأولى مع صنز الذي ضمه قبل ثلاثة أسابيع في صفقة تبادل مع بروكلين نتس حصل بموجبها الأخير على ميكال بريدجز وكام جونسون وخمسة اختيارات في الجولة الأولى من الـ "درافت".

لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب التواء في أربطة ركبته اليمني أبعدته عن الملاعب 20 مباراة، منها 14 مباراة عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان نتس.

وسجل دورانت 23 نقطة في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ15، فيما لعب ديفن بوكر الدور الرئيسي في إيقاف مسلسل انتصارات هورنتس عند خمس مباريات بتسجيله 37 نقطة.

وساهم دياندري أيتون أيضاً في الفوز السابع لصنز في آخر 10 مباريات بتسجيله 16 نقطة مع 16 متابعة في لقاء خاض خلاله دورانت 27 دقيقة.

وفي غياب لاميلو بول الذي انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصلاح كسر في كاحله الأيمن، كان كيلي أوبر جونيور الأفضل في صفوف هورنتس بتسجيله 26 نقطة وأضاف تييري روزيير 20 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقهما الهزيمة الرابعة والأربعين هذا الموسم.

وفي المنطقة الشرقية، واصل باكس مسلسل انتصاراته التي بلغت 16 توالياً، بفوزه الكاسح على ضيفه أورلاندو ماجيك 139-117 بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 31 نقطة، في لقاء تألق خلاله فريقه من خارج القوس بتسجيله 26 ثلاثية.

وبهذا الفوز الجديد الذي جعله على بعد أربعة انتصارات من معادلة رقمه القياسي لأطول سلسلة في تاريخه وقدره 20 توالياً حققه خلال موسم 1970-1971، بقي باكس متصدراً لترتيب المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة عن بوسطن سلتيكس الذي تغلب بدوره على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117-113 بفضل 41 نقطة من جايسون تايتوم، بينها 18 في الربع الثالث.

كما تألق تايتوم في المتابعات (11) والتمريرات الحاسمة (8)، ليلعب الدور الأساسي في الفوز الأول لفريقه على كافالييرز من أصل ثلاث مواجهات جمعتهما هذا الموسم، في حين ذهبت جهود دونوفان ميتشل (44 نقطة) سدى بعدما مني الضيوف بهزيمتهم السادسة والعشرين لهذا الموسم.

وفي المباريات الأخرى، ألحق ممفيس غريزليز، ثاني المنطقة الغربية، بمضيفه هيوستن روكتس الهزيمة الحادية عشرة توالياً بالفوز عليه 113-99، فيما تغلب شيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 117-115، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت 119-96، نيويورك نيكس على بروكلين نتس 142-118، لوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-117، ونيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 121-110.

© 2023 AFP