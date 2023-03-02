فرنسي مسجون في إيران بُرّئ قبل أسبوعين لكنّه ما زال في السجن (محام)

باريس (أ ف ب) – أعلن محامي الفرنسي بنجامين بريار المحتجز في إيران منذ نهاية أيار/مايو 2020 حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات إنّ موكّله "بُرّئ من كلّ التّهم" في الاستئناف في 15 شباط/فبراير الماضي لكنّه ما زال مسجونًا.

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وقال المحامي الفرنسي فيليب فالان إنّه بعد حكم البراءة الذي صدر لمصلحة موكّله، أمرت المحكمة في اليوم التالي أي في 16 شباط/فبراير "بالإفراج الفوري عنه"، لكنّ "الحرس الثوري لم يفرج عنه ويبقيه في السجن".

وبريار مضرب عن الطعام منذ 28 كانون الثاني/يناير.

وأوضح المحامي أنّ موكّله "مُنع في اللحظة الأخيرة" من الخروج من السجن، مشيراً إلى أنّه لا يزال مسجوناً في سجن وكيل آباد في مشهد (شمال شرق).

وندّد فالان بـ"العنف النفسي الهائل" الذي يتعرّض له موكله وعائلته.

وأضاف "نطالب النظام الايراني بأن يحترم قرارات المحاكم".

من جهتها، قالت بلاندين بريار، شقيقة السجين، لوكالة فرانس برس "نحن لا نفهم بتاتاً ما الذي يحصل".

وأضافت أنّها استطاعت التحدّث مع شقيقها الأحد الماضي وتبيّن لها أنّه يعاني من وضع نفسي مضطرب بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشها.

وأوضحت بريار أنّ العائلة لم تعلن قبل اليوم عن حكم البراءة الصادر على أمل أن تتحلحل الأمور، لكنّ ذلك لم يحصل.

وبريار الذي يؤكّد أنّه كان في إيران بقصد السياحة، أوقف في أيار/مايو 2020 لالتقاطه في حديقة ترفيهية "صوراً لمناطق محظورة" بواسطة طائرة مسيّرة ترفيهية.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذا التطور الجديد في قضية بريار.

لكنّ الوزارة قالت إنّها "قلقة إزاء وضع بريار المحتجز منذ أكثر من عامين في ظروف صعبة"، مشيرة إلى أنّ "فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرعايا الفرنسيين".

وتحتجز إيران حالياً ستّة فرنسيين. وكانت هناك سجينة سابعة هي الباحثة فريبا عادلخاه لكنّ السلطات الإيرانية أفرجت عنها في 10 شباط/فبراير بعد ثلاث سنوات ونصف قضتها خلف القضبان. غير أنّ عادلخاه "لا تعرف بعد ما إذا كانت قد استردّت جميع حقوقها"، لا سيّما حقّها في مغادرة الجمهورية الإسلامية.

وتتّهم فرنسا منذ شهور النظام الإيراني بانتهاج "دبلوماسية رهائن".

© 2023 AFP