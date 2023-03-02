كأس إسبانيا: برشلونة يضع قدماً في النهائي بفوز ثمين على ريال مدريد 1-صفر

مدريد (أ ف ب) – وضع برشلونة قدماً في النهائي بفوز ثمين في مباراة الكلاسيكو على مضيفه ريال مدريد 1-صفر الخميس، ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

ووقع ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في المحظور اذ أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ (26).

وتقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل.

وفشل ريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 1-3 في العاصمة السعودية الرياض في 15 كانون الثاني/يناير في أوّل ألقاب لاعب وسطه السابق مدربه الحالي تشافي هرنانديس.

بعد دقيقة من صافرة البداية، انطلق ريال بالكرة ليمرر دانيال كارفاخال في العمق إلى الكرواتي لوكا مودريتش الذي لم يكن متسللاً، فسدد من الجهة اليمنى كرة في الشباك الخارجية.

واعتقد ريال انه افتتح التسجيل بعد هجمة من البرازيلي فينسيوس جونيور على الجهة اليسرى داخل المنطقة ليمرر إلى القائم الثاني إلى كريم بنزيمة الذي سيطر على الكرة بصدره وسدد بقدمه اليسرى في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي (12).

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 22 للوصول إلى منطقة ريال بعد ركلة حرة على بعد 35 متراً نفذها ماركوس ألونسو داخل المنطقة أبعدها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وافتتح برشلونة التسجيل بالنيران الصديقة بعد تمريرة سيئة من كامافينغا وخطأ من المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الذي أعاد الكرة إلى شباك فريقه بعد تمريرة من فيران توريس إلى العاجي فرانك كيسييه على يسار المنطقة، ليسدد الأخير ويصد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فتعود الكرة إلى ميليتاو وتصطدم به وفي المرمى (27).

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل على رافينيا عندما مرر توريس إلى كيسييه، إلاً أن العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أكد صحة الهدف.

وأهدر كارفاخال هدف التعادل بعد تمريرة من كروس على الجهة اليسرى على بعد 30 متراً، تابعها الاسباني على الطاير فوق المرمى (41).

في الشوط الثاني، حاول فينيسيوس بتسديدة قوية صدها الحارس الالماني مارك أندريه تير شتيغن (57)، في حين وقف أنسو فاتي الذي دخل بدلاً من رافينيا حائلاً دون مضاعفة فريقه النتيجة بعد تسديدة من كيسييه مرت عن كورتوا لتصطدم بمهاجم برشلونة (72).

ودفع أنشيلوتي بالبرازيلي رودريغو بدلاً من ناتشو والفرنسي أوريليان تشواميني مكان الالماني توني كروس وألفارو رودريغيس بدلاً من مودريتش لتنشيط الهجوم، ورد تشافي باخراج كيسييه وادخال سيرجي روبرتو بهدف الحفاظ على النتيجة.

سدد رودريغو كرة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس تير شتيغن (90)، من دون أن يدرك ريال التعادل.

© 2023 AFP