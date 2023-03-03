اكتتاب "ادنوك للغاز" الإماراتية يجمع 2,5 مليار دولار

ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت "ادنوك للغاز" الإماراتية الجمعة تحديد السعر النهائي للاكتتاب العام عند 2,37 درهم للسهم الواحد (0,645 دولار)، ما يعني أن حجم الطرح يبلغ نحو 2,5 مليار دولار وأن القيمة السوقية للشركة بلغت حوالى 50 مليار دولار.

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وكانت الشركة أعلنت الإثنين عن قرارها رفع حجم الطرح الاولي إلى 5% من أسهم الشركة (3,84 مليار سهم) بدلا من 4% بسبب الطلب الكبير من المستثمرين.

تجاوزت قيمة إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار، أي أنه تجاوز القيمة المستهدفة بخمسين مرة، ما يجعل الاكتتاب العام أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للاوراق المالية، بحسب الشركة.

ونقل بيان للشركة عن رئيس الشؤون المالية خالد الزعابي "نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية".

وسيتم بدء الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من آذار/مارس المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك لوكالة فرانس برس إن "الطلب القوي على الاكتتاب يعكس عددا من العوامل، بما في ذلك الدور المهم الذي سيلعبه الغاز عالميا كوقود انتقالي أنظف وتوقعات الطلب القوية من أوروبا".

وتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.

وهي توفّر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.

© 2023 AFP