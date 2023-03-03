التفكّك في مؤسسات الدولة يُهدّد بانهيار تام في لبنان (محللون)

بيروت (أ ف ب) – تنتهي الجمعة ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، من دون أن يتمّ تعيين بديل له، في مثل إضافي على حالة التفكّك في مؤسسات الدولة في لبنان يغذّي مخاوف المجتمع الدولي من انهيار تام.

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ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ خريف 2019، شغوراً في منصب الرئاسة منذ أربعة أشهر يترافق مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة.

ويقول الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار لوكالة فرانس برس "البلد في حالة تفكك شبه مطلق. نشهد انهيار جميع مؤسسات الدولة التي كانت ما تزال تعمل".

ويضيف "لم تعد الدولة قادرة حتى على تحصيل ضرائبها" وسط إضراب لموظفي القطاع العام يشلّ عمل العديد من المؤسسات، إضافة الى تحقيقات قضائية في ملفات فساد واتهامات بالتسييس والتشفّي من خلال القضاء تعطّل عمل إدارات أخرى.

في ظلّ هذا الواقع، بات اللبنانيون عاجزين منذ أشهر عن القيام بأبسط المعاملات مثل تسجيل عقارات أو سيارات اشتروها أو إنجاز أوراق رسمية.

ومع انتهاء ولاية ابراهيم، رجل الأمن النافذ الذي قام بمهمات وساطة سياسية متشعبة وأخرى عابرة للحدود، يصبح منصب المدير العام للأمن العام شاغراً، مع فشل مساعي التمديد له في ظل شلل حكومي ونيابي، وعدم وجود آلية لتعيين بديل.

ويرى بيطار أنّ الأزمة الراهنة "ربما تكون الأخطر في تاريخ لبنان" الذي شهد حرباً أهلية (1975-1990) وجولات اقتتال وخضات عدّة خلال مئة عام من وجوده.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان الخميس عن "بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي"، مضيفة "الوضع القائم أمر غير قابل للاستمرار، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات".

وحثّت المجموعة "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم (...) من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".

وتضمّ المجموعة كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وسبع دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

"استعادة الثقة"

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين. ولا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح الى سدّة الرئاسة.

ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، لم يحدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب جديدة.

وبهدف مناقشة الوضع في لبنان، جمعت باريس في 6 شباط/فبراير ممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر اتفقوا، وفق ما قال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل شخصاً "لا يثير انقساماً، صادقاً وقادراً على استعادة ثقة المجتمع الدولي وضمان وحدة البلاد وتماسكها".

ويتعيّن على الرئيس المقبل، وفق المصدر ذاته، أن يكون "قادراً على العمل مع رئيس وزراء وحكومة يحملان مشروعاً إصلاحياً".

وتسبّبت التباينات في وجهات النظر بين الرئيس السابق ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا خلال عهده بأشهر من الشلل السياسي.

وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

وتخطت الليرة الأسبوع الحالي عتبة التسعين ألفاً مقابل الدولار في معدل قياسي يؤشر على عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية وانسداد أفق الحلّ.

مدير عام الأمن العام اللبناني المنتهية ولايته اللواء عباس ابراهيم في 22 تموز/يوليو 2020 خلال مقابلة معه في مكتبه في بيروت في 22 تموز/يوليو 2020 © أنور عمرو / ا ف ب/ارشيف

"يوم للصلاة"

وبحسب المصدر الدبلوماسي الغربي، توقّف اجتماع باريس عند أسماء المرشحين البارزين للرئاسة، من دون اتخاذ موقف من مرشّح دون آخر، لكنّه تداول في "أدوات ضغط" على القيادات السياسية من دون تحديد ماهيتها.

وبحسب مصدر دبلوماسي آخر مطلع على مضمون الاجتماع رفض الكشف عن اسمه، تطرقت المحادثات الى أسماء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله، وقائد الجيش جوزف عون الذي تربطه علاقات جيدة بغالبية الأطراف السياسية في البلاد، بالإضافة الى الوزير السابق جهاد أزعور الذي يتولى حالياً إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وآخرين.

وسط انسداد الأفق محلياً وخارجياً، يرى بيطار أن "اتفاقاً بين القوى الإقليمية التي تشن حروباً بالوكالة على الأراضي اللبنانية" في إشارة الى السعودية وإيران، وحده قادر على كسر الجمود وانتخاب رئيس.

ولا يخفي بيطار خشيته من رؤية "تدهور أكبر في الوضع الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى حوادث أمنية" لا تزال البلاد بمنأى عنها.

ومع اصطدام المساعي كافة، لم يجد المطارنة الموارنة في لبنان حلاً إلا تخصيص الجمعة المقبل يوما للصلاة "على نيّة انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

© 2023 AFP