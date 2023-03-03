بايرن ميونيخ يمدد عقد تشوبو-موتينغ حتى حزيران/يونيو 2024

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة في بيان تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ حتى حزيران/يونيو 2024.

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وقال المدير الرياضي في للنادي البافاري البوسني حسن صالحميدجيتش: "+تشوبو هو فنان بالكرة، قدَّم أداءً جيدًا جدا في السنوات الأخيرة. في مرحلة ذهاب هذا الموسم، ساعدنا في مركز قلب الهجوم، لسد الثغرات التي كانت لدينا".

وأعرب تشوبو-موتينغ (73 مباراة دولية و21 هدفًا) عن سعادته بتمديد عقده، وقال "أشعر أنني بحالة جيدة هنا، وعائلتي تشعر أيضًا بارتياح في ميونيخ، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لي"، مضيفا "بطبيعة الحال، أنا سعيد أيضًا بقدرتي على مساعدة الفريق كثيرًا".

وانضم تشوبو-موتينغ إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في خريف عام 2020 بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي)، ووقَّع عقدا لمدة موسم واحد فقط حتى صيف 2021، تم تمديده لأول مرة لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

ولعب تشوبو-موتينغ مباريات قليلة في موسميه الأوليين حيث كان الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الركيزة الأساسية في خط الهجوم، لكن رحيل الأخير إلى برشلونة الصيف الماضي فتح الباب أمامه لفرض نفسه أساسيا في تشكيلة النادي البافاري.

وغاب المهاجم الدولي عن بداية الموسم بسبب الإصابة، لكنه ضرب بقوة بمجرد عودته الى الملاعب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث حظي بثقة المدرب يوليان ناغلسمان، فسجل 15 هدفًا بينها ثلاثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع أربع تمريرات حاسمة.

© 2023 AFP