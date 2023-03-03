بطولة ألمانيا: دورتموند يحسم قمته مع لايبزيغ وينفرد بالصدارة موقتا

برلين (أ ف ب) – واصل بوروسيا دورتموند انتصاراته المتتالية وحسم القمة أمام ضيفه لايبزيغ عندما تغلب عليه 2-1 الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند وانفرد بالصدارة مؤقتا في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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وحسم بوروسيا دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر قائده ماركو رويس (21 من ركلة جزاء) وإيمري دجان (39)، قبل أن يقلص لايبزيغ الفارق في الشوط الثاني عبر السويدي إميل فورسبرغ (74).

وسجل دورتموند هدفا في الدقيقة 13 عبر يوليان براندت ألغي بداعي لمسة يد.

وهو الفوز الثامن تواليا لبوروسيا دورتموند فرفع رصيده الى 49 نقطة منفردا بفارق ثلاث نقاط أمام بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على شتوتغارت السبت.

واستعد بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة ممكنة لرحلته الى لندن المقررة الثلاثاء المقبل لمواجهة تشلسي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، علما أنه فاز 1-صفر ذهابا في دورتموند.

في المقابل، تجمد رصيد لايبزيغ عند 42 نقطة بالخسارة الخامسة هذا الموسم.

وبات لايبزيغ مهددا بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز فرايبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

وسيتجدد الموعد بين بوروسيا دورتموند ولايبزيغ على ملعب الأخير هذه المرة عندما يلتقيان في الرابع من نيسان/أبريل في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس في إعادة لنهائي موسم 2020-2021 حين خرج دورتموند منتصراً 4-1 في نهاية سلسلة من 8 مباريات متتالية أمام منافسه من دون هزيمة، بينها 6 انتصارات.

ويلعب غدا ايضا أوغسبورغ مع فيردر بريمن، وماينتس مع هوفنهايم، وبوخوم مع شالكه، وأونيون برلين مع كولن.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي باير ليفركوزن مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.

© 2023 AFP