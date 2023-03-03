بطولة إنلكترا: يونايتد المتوهج يواجه اختبار الغريم ليفربول الطامح للثبات

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يتوق مانشستر يونايتد المتوهج إلى إلحاق المزيد من الضرر بغريمه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان على ملعب أنفيلد في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاحد، في حين يسعى أرسنال إلى الابتعاد أكثر عن مانشستر سيتي في الصدارة.

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سيكون النادي اللندني مرشحًا بقوة لتخطي عقبة ضيفه بورنموث السبت، فيما يفتتح سيتي المرحلة ظهر اليوم ذاته ضد نيوكاسل المتطلع لوضع خيبة خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه.

أما توتنهام الرابع فيبحث عن التعافي من خروجه الصادم من ثمن نهائي كأس الاتحاد أمام شيفيلد يونايتد من دوري "تشامبيونشيب" والتركيز مجددًا على الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا في ظل مزاحمة نيوكاسل وليفربول.

فول أول في أنفيلد منذ 2016؟

فاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموسم الماضي بمجموع 9-صفر. لكن مسار كل من الناديين تغير بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الـ12 الماضية.

بعد أن أنهى جفافًا دام ستة أعوام بتتويجه بلقب كأس الرابطة الاحد الماضي على حساب نيوكاسل، وخسارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا يزال مانشستر يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا الموسم.

ولكن مع ابتعاد أرسنال 11 نقطة في الصدارة (علمًا انه لعب مباراة أكثر من يونايتد)، فإن أي نتيجة الأحد غير فوز أول على ملعب أنفيلد منذ 2016، قد تنهي آمال "الشياطين الحمر" بالمنافسة على لقب الدوري.

لا يزال يونايتد ينافس أيضًا على جبهة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد إقصائه برشلونة، ويستضيف الخميس فريقًا إسبانيًا آخر هو ريال بيتيس على ملعب أولد ترافورد في ذهاب ثمن النهائي.

أما ليفربول الذي خسر ذهابًا في الدوري هذا الموسم ضد يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع.

وعاد فريق المدرب الالماني يورغن كلوب الى الصراع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري بعد أن استهل العام بطريقة كارثية.

لكن خلال هذه السلسة، مُني بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال مدريد الاسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال كشفت جميع عيوبه الدفاعية.

قال كلوب بعد فوزه على ولفرهامبتون منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة "أعتقد أن مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في الفورمة راهنًا، ربما الى جانب أرسنال وسيتي".

وتابع "يجب أن نبني على هذا الاداء والنتيجة وهذا ما نحاول القيام به".

أرسنال للمواصلة

بدا مسعى أرسنال للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 19 عامًا متزعزعًا الشهر الماضي عندما حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، بما في ذلك خسارة على أرضه أمام سيتي 1-3.

لكن فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا ردّ بقوة محققًا ثلاثة انتصارات متتالية ليبتعد عن منافسه بخمس نقاط في الصدارة.

قال أرتيتا بعد الفوز برباعية نظيفة على إيفرتون منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة "عندما تنظر إليهم (اللاعبين) كل يوم، تشعر فقط برغبتهم الكبيرة، وبسعيهم حقًا لتنفيذ ما نطلبه منهم ومدى رغبتهم في إرضاء جماهيرنا".

وتابع "لم يراودني الشك أننا سنقلب الامور من ناحيتي الاداء والنتائج".

وهذا ما سيتوقعه من لاعبيه أمام بورنموث وصيف القاع على ملعب الامارات.

أما سيتي، فيواجه امتحانًا أصعب على الورق عندما يستقبل نيوكاسل الخامس الذي لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري محققًا انتصارًا واحدًا في 2023، ليخرج من الاربعة الاوائل، علمًا أنه يبتعد بأربع نقاط عن توتنهام الرابع لكنه خاض مباراتين أقل.

سبيرز للعودة

بدأ أسبوع كبير لتوتنهام بأسوأ طريقة ممكنة بسقوطه أمام مضيفه شيفيلد من المستوى الثاني صفر-1 ليبدو أن بحثه عن لقب أول منذ 2008 سيستمر.

يسافر السبت في رحلة حذرة الى ولفرهامبتون الساعي للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

بعد ذلك، يستقبل ميلان الايطالي الاربعاء لتعويض خسارته صفر-1 ذهابًا في ثمن نهائي دوري الابطال.

قال الايطالي كريستيان ستيليني مساعد المدرب مواطنه أنتونيو كونتي الذي لا يزال يتعافى من جراحة إزالة المرارة "الآن، كأس إنكلترا باتت وراءنا. لدينا فرص أخرى ومسابقات أخرى ومباريات أخرى".

وتابع "هذه هي كرة القدم. عليك أن تستمر وأن تجد مجددًا الرغبة ذاتها".

أما تشلسي المأزوم الذي لم يفز بآخر خمس مباريات في الدوري، آخرها خسارة أمام غريمه اللندني توتنهام صفر-2، ما أدى الى تراجعه الى المركز العاشر، فيبحث عن ايجاد نفسه عندما يستقبل ليدز يونايتدالسبت.

وبدوره، يواجه مهمة تعويض تأخره أمام بوروسيا دورتموند الالماني صفر-1 في دوري الابطال عندما يستقبله الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج.

© 2023 AFP