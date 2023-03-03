بطولة إيطاليا: لاتسيو يفرمل نابولي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم

روما (أ ف ب) – فجّر لاتسيو مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه نابولي المتصدر والساعي الى لقبه الأول منذ 1990، بهدف وحيد الجمعة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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ويدين لاتسيو بفوزه الى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو الذي سجل الهدف الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس أليكس ميريت (67).

وحرمت العارضة المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن من إدراك التعادل بردها رأسيته من مسافة قريبة (79).

وواصل فريق العاصمة صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر هذا الموسم فانتزع المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة من قطبي ميلانو إنتر الذي يستضيف ليتشي الأحد، وميلان اللذي يحل ضيفا على فيورنتينا السبت.

وأوقف لاتسيو سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للفريق الجنوبي وألحق به الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم والأولى على أرضه بعدما سقط أمام مضيفه إنتر ميلان صفر-1 في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتجمد رصيد نابولي عند 65 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة امام لاتسيو، لكن قطبي ميلانو يملكان فرصة تقليص الفارق الى 15 نقطة في حال فوزهما على ليتشي وفيورنتينا.

ويلعب السبت أيضا مونتسا مع إمبولي، وأتالانتا مع أودينيزي، والأحد سبيتسيا مع فيرونا، وسمبدوريا مع ساليرنيتانا، وروما مع يوفنتوس.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي ساسوولو مع كريمونيزي، وتورينو مع بولونيا.

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