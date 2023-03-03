بطولة فرنسا: مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي قبل موقعة بايرن ميونيخ

باريس (أ ف ب) – يقف المهاجم كيليان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه نانت السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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رفع مهاجم منتخب "الديوك" بهدفيه خلال الفوز 3-0 على مرسيليا في المرحلة الماضية رصيده إلى 200 هدف بقميص نادي العاصمة المملوك قطرياً، ليعادل زميله السابق الأوروغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف في تاريخ النادي.

ومن غير المستبعد أن يزور مبابي الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه الأخيرتين بعد عودته من الاصابة الشباك مرة جديدة أمام فريق "الكاناري"، حامل كأس فرنسا وصاحب المركز الرابع عشر في الدوري، على ملعب "بارك دي برينس" للانفراد بالرقم القياسي.

قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه عقب الفوز على مرسيليا الذي كان قد أخرجه من الكأس المحلية "من دون أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي. هو أفضل هداف في العالم في الوقت الحالي، لا شك في ذلك".

وتابع "هو سريع جداً ويقوم بأي شيء بسرعة. دائماً يَظهر في المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام به اللاعبون الكبار".

احتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط و5 سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز الـ 200 هدف بقميص سان جرمان منذ أن وقّع على كشوفاته قادماً من موناكو في آب/أغسطس 2017.

في المقابل، احتاج كافاني إلى 298 مباراة بين عامي 2013 و2020 للوصول إلى هذه العتبة. أما المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد النجوم الأوائل في حقبة ملكية قطر، فقد حمل سابقاً الرقم القياسي مع 156 هدفاً في 4 سنوات قضاها في باريس حتّى عام 2016.

سيكون مبابي (24 عامًا) أمام إنجاز جديد في مسيرته بعد شهرين فقط من تتويجه هدافاً لمونديال قطر برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية في المباراة النهائية أمام أرجنتين زميله ليونيل ميسي والتي خسرتها فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

أرخت هذه الخسارة في الدوحة بظلالها على مبابي وحالت دون فوزه بلقب "الأفضل" في جوائز الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي ظفر به زميله "البرغوث" الصغير في حفل أقيم في باريس الإثنين.

يتحضر مبابي وميسي للموقعة المنتظرة في بايرن حيث يحل سان جرمان ضيفاً على بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم بعد الخسارة بنتيجة صفر-1 ذهاباً.

جلس مبابي العائد من اصابة خلال الخسارة ذهاباً على مقاعد البدلاء، لكنه حصل على فرصة الدخول إلى المستطيل الأخضر وتسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعلى الرغم من أن سان جرمان يفتقد للحلقة الثالثة في هجومه الناري البرازيلي نيمار لاصابة في كاحله، يؤمن بحظوظه في قلب المعادلة أمام عملاق بافاريا بفضل الثنائي ميسي-مبابي الذي ألهب ملعب "فيلودروم" في الفوز على مرسيليا بهدفي مبابي من تمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني الذي سجل بدوره بكرة من الفرنسي.

يحكم سان جرمان قبضته على الصدارة مع 60 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الذي يحلّ ضيفاً على رين الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة.

ليل بقيادة المتألق غوميش

ويستقبل لنس الرابع (50 نقطة) ضيفه ليل السادس (44) السبت في ديربي شمال فرنسا على وقع تألق لاعب وسط الاخير البرتغالي أندري غوميش.

يقدّم البرتغالي أندري غوميش أداء رائعاً مع ليل الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنكليزي © جان-فرانسوا مونييه / ا ف ب/ارشيف

انتقل غوميش إلى ليل مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من إيفرتون الانكليزي ضمن سعيه لاعادة اطلاق مسيرته التي لم تعرف النجاح منذ انتقاله إلى برشلونة الاسباني.

وتعاقد لاعب بنفيكا السابق ابن الـ 29 عاماً مع النادي الكاتالوني قادماً من فالنسيا بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس أوروبا عام 2016. لكن سرعان ما خفت بريقه في ملعب "كامب نو" قبل أن يعاني من مشكلات بدنية في البريميرليغ.

يتألق غوميش، بعدما تم اقناعه بالانتقال إلى فرنسا لاطلاق وهج مسيرته مجدداً، مع ليل بقيادة مواطنه المدرب باولو فونسيكا الساعي إلى مقعد أوروبي في الموسم المقبل.

ويحلّ موناكو الثالث مع 50 نقطة ضيفاً على تروا وصيف القاع في مباراة سهلة على الورق، فيما يستقبل رينس العاشر (37) الذي لم يخسر في 17 مباراة في الـ "ليغ 1" في أطول سلسة له في دوري النخبة ضيفه أجاكسيو الأحد أيضاً.

وتعود الخسارة الاخيرة لرينس على أرضه أمام موناكو صفر-3 في المرحلة الثامنة، علماً أنه حقق خلال هذه السلسلة 7 انتصارات مقابل 10 تعادلات.

© 2023 AFP