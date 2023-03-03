دورة دبي: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم ويحرمه من بلوغ النهائي

باريس (أ ف ب) – ألحق الروسي دانييل مدفيديف المصنف سابعا عالميا الخسارة الأولى بالصربي نتوفاك ديوكوفيتش الأول عندما تغلب عليه 6-4 و6-4 الجمعة في نصف نهائي دورة دبي الدولية في كرة المضرب.

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وأوقف مدفيديف سلسلة 20 فوزا متتاليا بينها 15 هذا العام لديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، وببطولة الماسترز الختامية "آيه تي بي" العام الماضي.

واحتاج مدفيديف إلى ساعة و35 دقيقة للتغلب على ديوكوفيتش وتحقيق فوزه الخامس على الصربي في 14 مباراة بينهما حتى الآن.

وكسر مدفيديف ارسال ديوكوفيتش في الشوطين الخامس والسابع من المجموعة الأولى وتقدم 5-2 قبل أن ينجح ديوكوفيتش في رد التحية في الشوط الثامن مقلصا الفارق الى 3-5 ثم 4-5، لكن الروسي كسب الشوط العاشر وحسم المجموعة في صالحه 6-4 في 40 دقيقة.

وتابع مدفيديف أفضليته في المجموعة الثانية بعدما كسر ارسال الصربي في الشوط الاول فتقدم 1-صفر ثم 2-صفر و3-1 حتى أنهاها في صالحه 6-4 في 55 دقيقة.

وهو الفوز الأول لمدفيديف على ديوكوفيتش بعد أربع هزائم متتالية أمامه آخرها في نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية مطلع العام الحالي.

وضرب مدفيديف مع مواطنه أندري روبليف السادس وحامل اللقب والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و7-6 (11-9).

واحتاج روبليف الى ساعة و58 دقيقة لتحقيق فوزه الاول على زفيريف، السادس عشر عالميا حاليا، في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسب روبليف المجموعة الاولى بسهولة 6-3 وحصل على كرة لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الشوط الثاني عشر عندما كان متقدما 6-5، بيد أن الألماني أنقذها وفرض التعادل 6-6 ثم الشوط الفاصل الذي حسم الروسي في صالحه.

وقال روبليف "لا أعرف حقًا كيف نجحت في حسم المباراة في مجموعتين، اعتقدت أنه ستكون هناك مجموعة ثالثة، كنت أستعد لها ذهنيا. تعامل زفيريف بشكل جيد مع نقاطي، وكنت محظوظا بعض الشيء".

وستكون المواجهة السابعة غدا بين مدفيديف وروبليف ةتميل الكفة لصالح الاول بأربعة انتصارات متتالية قبل أن يرد الثاني بفوزين متتاليين في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية عام 2001 ودور المجموعات في بطولة الماسترز الختامية العام الماضي.

© 2023 AFP