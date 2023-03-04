تعهدات بتقديم نحون 20 مليار دولار لحماية المحيطات في مؤتمر دولي في بنما

بنما (أ ف ب) – أطلقت تعهدات بتخصيص حوالى 20 مليار دولار من صندوق حماية البحار الجمعة في مؤتمر "محيطنا" الدولي المنعقد في بنما، على ما أعلن البلد المضيف بعد اختتام الاجتماع.

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ويتضمن المبلغ الإجمالي ستة مليارات دولار تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، على ما أعلن الخميس مبعوث البيت الأبيض للمناخ جون كيري.

وقال كيري لمراسلي الصحافة الأجنبية في بنما الجمعة "إننا نقوم بالعديد من المبادرات المختلفة لتحقيق أكبر تأثير ممكن".

واوضح أن "سبب الزيادة يعود إلى أننا أصدرنا قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، الذي خصص الكثير من الأموال لمكافحة أزمة المناخ، والنتيجة هي امتلاكنا لقدرة أكبر على اتخاذ مبادرات من شأنها احداث تأثير مناخي".

لم يحدد بيان السفارة الأميركية في بنما الفترة التي سيتم خلالها صرف هذه المدفوعات، لكنه أشار إلى أن المبلغ يمثل "أكثر من ضعف" ما تعهدت به الولايات المتحدة في مؤتمر "محيطنا" لعام 2022.

وسيخصص نحو 5 مليارات دولار من الأموال الأميركية لمكافحة تغير المناخ، وما يناهز نصفها "لتنمية قدرة الموارد البحرية والمجتمعات الساحلية" المتضررة، بحسب بيان السفارة الأميركية في بنما.

كما ستخصص الولايات المتحدة 665 مليون دولار لتشجيع الصيد المستدام و200 مليون دولار لمكافحة التلوث و73 مليون دولار لبرامج "الاقتصاد الأزرق" و11 مليون دولار للمناطق البحرية المحمية.

من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيخصص في 2023 أكثر من 816,5 مليون يورو (865 مليون دولار) لبرامج حماية البحار.

سيتم تخصيص 320 مليون يورو من هذا المبلغ لاجراء أبحاث في التنوع البيولوجي البحري ومواجهة تأثير تغير المناخ على الأوساط البحرية، بينما سيخصص 250 مليون يورو لبرنامج القمر الصناعي "سانتينيل 1سي" لرصد آثار تغير المناخ وخاصة ذوبان جليد القطب الشمالي.

وكان نحو 600 مندوب من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية قد اجتمعوا منذ صباح الخميس في بنما لمناقشة الإطار الذي سيعطى لـ "الاقتصاد الأزرق" من أجل الاستثمار المستدام وحماية البحار والمحيطات.

يعلن المشاركون في مؤتمر "محيطنا" عن "التزامات" طوعية لكنهم لا يصوتون أو يعتمدون اتفاقًا.

© 2023 AFP