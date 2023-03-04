جائزة البحرين: بطل العالم فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – يبدأ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه، وذلك بعدما أنهى التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في المركز الأول السبت في الصخير.

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وسيكون سائق ريد بول، المتوج باللقب العالمي في الموسمين الماضيين والفائز بالسباق الختامي لعام 2022 في أبوظبي، أول المنطلقين في سباق الأحد أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وستكون المرة الأولى التي ينطلق فيها فريق ريد بول من المركزين الأوليين في جائزة البحرين التي عاندت الفريق النمسوي منذ 2013 حين حقق فوزه الأخير عليها عبر بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل.

وقدم فيرستابن بانطلاقه الحادي والعشرين من الخط الأول أفضل هدية لوالده السائق السابق يوس في عيد ميلاده الحادي والخمسين.

وينطلق ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو، الفائز بسباق العام الماضي بعدما كان أول المنطلقين أيضاً، والإسباني كارلوس ساينس من المركزين الثالث والرابع توالياً، على أن يكون بطل العالم السابق الإسباني الآخر فرناندو ألونسو من خلفهما في المركز الخامس مع فريقه الجديد أستون مارتن.

وسجل فيرستابن في أسرع لفاته زمن 1:29.708 دقيقة، ليتقدم على زميله بيريس بفارق ضئيل جداً (1:29.846 د)، فيما سجل لوكلير 1:30.00 دقيقة لينال المركز الثالث.

وقال فيرستابن "إنها مفاجأة مفرحة. لم أتوقع أن أكون أول المنطلقين بعد الذي اختبرناه في الأيام القليلة الماضية"، في إشارة الى معاناة الفريق في التجارب التي أجريت في البحرين الأسبوع الماضي والتجارب الحرة الجمعة.

بالنسبة للوكلير، ففضل عدم استهلاك اطاراته في القتال على المركز الأول وفق ما أفاد، موضحاً "شعرت أنه من الأفضل لي الانطلاق من المركز الثالث مع مجموعة جديدة من الإطارات عوضاً عن القتال على صدارة التجارب التأهيلية والانطلاق من المركز الأول مع إطارات مستهلكة".

وتابع "كان هناك تقارب كبير. (سيارة) أستون مارتن كانت سريعة جداً ومرسيدس كانت سريعة جداً. يبدو الأمر واعداً بالنسبة للمستقبل ما سيجعل الفورمولا واحد أكثر إثارة".

وجاء فريق مرسيدس في المركزين السادس والسابع حيث تفوق البريطاني جورج راسل على مواطنه بطل العالم سبع مرات لويس هامليتون.

- المراكز العشرة الأولى:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.708

2. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.846

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.000

4. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.154

5. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:30.336

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.340

7. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.384

8. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.836

9. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:30.984

10. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 0.000

تقسم ساعة التجارب الرسمية الى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتا يبقون في المنافسة الى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق الى الصفر.

© 2023 AFP