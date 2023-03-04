دورة دبي: مدفيديف يحرز لقبه الثالث في مدى 3 اسابيع

دبي (أ ف ب) – تابع الروسي دانييل مدفيديف عروضه القوية في الآونة الاخيرة واحرز لقبه الثالث في آخر ثلاثة اسابيع بتتويجه بطلا لدورة دبي في كرة المضرب اثر تغلبه على مواطنه اندري روبليف بسهولة 6-2 و6-2 في المباراة النهائية السبت.

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واللقب هو الثالث تواليا لمدفيديف بعد تتوجيه ايضا في دورتي روتردام والدوحة في الاسبوعين الماضيين، رافعا رصيده الى 14 انتصارا تواليا.

وقال مدفيديف بعد فوزه "انه امر رائع لأن مطلع العام لم يكن جيدا بالنسبة الي".

واضاف "في كرة المضرب عندما لا تفوز في المباريات، يتسلل الشك الى نفسك بغض النظر ما يحصل خلال التدريبات".

وتابع "لقد شككت في نفسي كثيرا لكن الان اشعر بارتياح كبير، انا سعيد جدا بادائي خلال الاسابيع الثلاثة الماضية واتطلع قدما الى الاسابيع المقبلة".

وكان مدفيديف تخلص من عقبة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي والمصنف اول عالميا في نصف النهائي، قبل ان يجهز على روبليف حامل اللقب الموسم الماضي في دبي في النهائي.

والفوز هو الرابع تواليا لمدفيديف على لاعب مصنف بين العشرة الاوائل، وذلك بعد ان خسر تسع مرات تواليا امامهم.

بدا مدفيديف المباراة بسرعة ونجح في كسر ارسال مواطنه ليتقدم 3-1، ثم مرة جديدة لتصبح النتيجة 5-2، قبل أن ينهي المجموعة الاولى في صالحه في 36 دقيقة.

وكسر مدفيديف ارسال روبليف في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليتقدم 3-2 قبل ان يفوز بالاشواط الثلاثة التالية ويفوز باللقب.

واشاد روبليف بمواطنه بقوله "لم يسبق لي ان قلت هذا الكلام لدانييل، لكني اكن احتراما كبيرا جدا له".

واضاف "كنت اخوض اول نهائي لي هذا العام وكنت منهكا في الوقت الذي احرز هو ثلاثة القاب تواليا".

© 2023 AFP