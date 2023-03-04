مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد إجراء "مباحثات بناءة" مع إيران

طهران (أ ف ب) – أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت أنه أجرى "مباحثات بناءة" مع مسؤولين إيرانيين في طهران، عقب اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية.

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وتأتي زيارة غروسي التي تستمر يومين مع سعي المنظمة التي تتخذ فيينا مقرا، إلى تعاون إضافي من جانب إيران بشأن نشاطاتها النووية.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مع محمد إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في اليوم الثاني من زيارته لطهران "مع المباحثات البناءة التي نجريها الآن (...) أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة".

وكان غروسي قد وصل إلى إيران الجمعة في وقت وصلت المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق التاريخي المبرم في 2015 والمعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة إلى طريق مسدود.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن غروسي سيلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي "لإعادة إطلاق الحوار" حول النشاط النووي الإيراني و"إعادة العلاقات إلى أعلى مستوياتها". وأضاف أن غروسي أوضح أنه "مستعد لزيارة طهران فقط إذا تلقى دعوة للتحدث مع الرئيس".

وبحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، اكتشفت جزئيات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83,7 في المئة، أي أقل بقليل من 90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

وبرّرت إيران التي تنفي رغبتها في حيازة سلاح نووي، الأمر بالإشارة إلى "تقلّبات لا إرادية" أثناء عملية التخصيب، مؤكدة في الوقت ذاته "عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز 60 في المئة".

وجاء هذا الاكتشاف بعدما عدّلت إيران طريقة الوصل بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، دون إخطار الوكالة الذرية.

التزامات

واستقبل غروسي في مطار مهرأباد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي والتقى في وقت لاحق مدير المنظمة محمد إسلامي.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك السبت دعا إسلامي موقعي اتفاق 2015 للوفاء ب"التزاماتهم". وقال إن "ثلاث دول أوروبية وبعض الدول الأخرى تركز فقط على التزامات إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة" مضيفا "لديهم أيضا التزامات يتعين عليهم الامتثال بها".

وتابع "توصلنا الى اتفاق (مع غروسي) لتحديد تعاوننا في اطار الضمانات" بشأن النشاط النووي.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن غروسي التقى في وقت لاحق السبت وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن "نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة لكن إذا أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".

وقال المصدر الدبلوماسي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سعى خلال الزيارة لتأمين "مزيد من الوصول إلى موقع فوردو ومزيد من عمليات التفتيش".

وكانت فرنسا، إحدى الدول الموقعة لاتفاق العام 2015 الذي تعهّد رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحدّ من نشاطاتها النووية، وصفت الخميس "التطورات غير المسبوقة" بأنّها "مقلقة للغاية".

"تعاون أكبر"

وكانت القيود المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك عتبة التخصيب البالغة 3,67 %، تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجا عن التزاماتها.

وبدأت المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق في العام 2021، لكنها متوقّفة منذ العام الماضي.

وتعتبر زيارة غروسي في إيران مؤشرا آخر على إمكان اتباع نهج قائم على الحوار لحل الأزمة النووية.

وقال كمالوندي قبل وصول غروسي "نأمل في أن تشكل هذه الرحلة الأساس لتعاون أكبر وأفق أوضح بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتمادا على نتيجة رحلة غروسي، ستقرر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار يدين إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وكانت آخر رحلة قام بها غروسي إلى إيران مطلع آذار/مارس 2022 وركّزت على المواقع الثلاثة غير المعلنة.

وقالت الوكالة الذرية إن غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا لدى عودته إلى فيينا بعد ظهر السبت.

© 2023 AFP