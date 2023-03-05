بطولة إنكلترا: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية

ليفربول (أ ف ب) – ألحق ليفربول هزيمة مذلة بضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية على ملعب أنفيلد الاحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، في مباراة أصبح خلالها المصري محمد صلاح الهداف التاريخي للـ"ريدز" في الـ"برميرليغ".

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وسجل كل من الهولندي كودي خاكبو (43 و50) والاوروغوياني داروين نونييس (47 و75) وصلاح ثنائية (66 و83)، وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع (88).

وأصبح صلاح بهدفه الـ129 في الدوري، الهداف التاريخي لليفربول في الـ"برميرليغ" (منذ بدء النظام الجديد عام 1992)، متجاوزًا رقم الاسطورة روبي فاولر (128).

وعلق صلاح على إنجازه "لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق".

وهذه المرة الاولى التي تنتهي مباراة بين الغريمين التقليديين بهذا الفارق من الاهداف، وهي أقسى خسارة ليونايتد في تاريخه الى جانب سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام ولفرهامبتون عام 1931، أستون فيلا 1930 وبلاكبيرن 1926.

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، إذ لم يحقق الفوز هناك منذ العام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة صفر-4 في الدوري على الملعب ذاته، علمًا أنه خسر أيضًا المباراة الاولى على أرضه الموسم الماضي صفر-5.

وكان يونايتد حقق الفوز على أرضه ذهابًا هذا الموسم 2-1 لكن أشد المتشائمين لم يتوقع سقوطا مذلا بسباعية الاحد.

وتجمد رصيد فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ عند 49 نقطة في المركز الثالث، فيما عزز ليفربول رصيده بـ42 في المركز الخامس وعاد بقوة الى المنافسة على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، علما أن الفريقين لعبا مباراة أقل.

وكان يونايتد أنهى الاحد الماضي جفافًا عن الالقاب دام ستة أعوام بتحقيقه لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، ووصل الى أنفيلد بعد أن عبر الاربعاء الى ربع نهائي الكأس المحلية ويمر بفترة مميزة عقب إقصائه أيضًا برشلونة الاسباني من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ويواجه ريال بيتيس في ذهاب ثمن النهائي الخميس.

أما بالنسبة لفريق المدرب الالماني يورغن كلوب، وبعد بداية كارثية للعام بالاضافة الى سقوط على أرضه ضد ريال مدريد الاسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال، انتفض مؤخرًا في الدوري وحقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات مقابل تعادل.

© 2023 AFP