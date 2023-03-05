بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يستعيد توازنه والمركز الثاني وروما يفرمل يوفنتوس

روما (أ ف ب) – استعاد إنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي توازنه والمركز الثاني بفوزه على ضيفه ليتشي 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين في بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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ومنح الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان التقدم لإنتر في الدقيقة 29، وأضاف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الثاني في الدقيقة 53 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المتصدر.

وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بولونيا صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم وانفرد بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

وقال مدرب إنتر سيموني إينزاغي: "كنا مركزين جدا وواصلنا التقدم، وهكذا تفوز بالمباريات".

وأضاف "ليتشي فريق قتالي ويضغط بقوة، وكان يتعين علينا حقًا التحرك بالكرة لخلق المساحات. لقد قدمنا أداءً جيدًا حقًا".

واستغل إنتر خسارة جاره وغريمه التقليدي ميلان أمام فيورنتينا 1-2 السبت وفض معه شراكة المركز الثاني الذي كان انتزعه لاتسيو مؤقتا بتغلبه على نابولي المتصدر 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبات الفارق بين إنتر ونابولي 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

روما يفرمل انتفاضة يوفنتوس

وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، فرمل روما صحوة ضيفه يوفنتوس عندما تغلب عليه 1-صفر بهدف سجله جانلوكا مانشيني في الدقيقة 53.

وضرب روما عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة امام كريمونيزي 1-2 في المرحلة الماضية وصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف امام ميلان.

في المقابل، مني يوفنتوس بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

واستعد روما جيدا لمواجهة ريال سوسييداد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، وهو اليوم ذاته الذي يستضيف يوفنتوس فرايبورغ الالماني ضمن الدور ذاته من المسابقة ذاتها.

وكان يوفنتوس الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته الثماني الاخيرة في مختلف المسابقات، يمنّي النفس بمواصلة زحفه نحو مراكز دوري الأبطال وتعويض النقاط الـ15 التي حُسِمَت منه بسبب قضية التلاعب المالي.

وكان يوفنتوس البادئ بالتهديد اثر ركلة حرة انبرى لها الارجنتيني أنخل دي ماريا وطار لها العملاق الصربي دوشان فلاهوفيتش برأسه لكن حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو تصدى لها (5).

ورد فريق العاصمة بتسديدة قوية لليوناردو سبيناتسولا من خارج المنطقة أبعدها الدفاع (18)، وتلاعب صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا بدفاع فريقه السابق وسدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى البولندي فويتشيخ شتشيزني (27).

وجرب مانويل لوكاتيلي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس باتريسيو (41).

وكاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من المدافع الدولي البرازيلي دانيلو أمام المرمى فتابعها برأسه لكنها ارتدت من القائم الايمن وشتتها الدفاع (44).

ونجح مانشيني في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس (53).

وكاد المدافع الكولومبي خوان كوادرادو يدرك التعادل بتسديدة قوية من ركلة حرة جانبية ارتدت من القائم الايمن الى خارج المنطقة (58).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف ثان بتصديه ببراعة لرأسية المدافع الانكليزي كريس سمولينغ من مسافة قريبة (75).

وسدد الارجنتيني أنخل دي ماريا كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها باتريسيو الى ركنية (78)، وكاد مانشيني يسجل خطأ في مرمى فريقه برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الايمن (83).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد مهاجمه البديل مويز كين بعد دقيقة واحدة من دخوله مكان كوادرادو، وذلك بسبب ضربه مانشيني بدون كرة (90+1).

وتعادل سمبدوريا مع ضيفه ساليرنيتانا صفر-صفر، وسبيتسيا مع فيرونا بالنتيجة ذاتها.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي ساسوولو مع كريمونيزي، وتورينو مع بولونيا.

© 2023 AFP