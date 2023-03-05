بولسونارو ينفي ارتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية

برازيليا (أ ف ب) – نفى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو السبت ارتكابه أي عمل "غير قانوني" بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه حاول أن يدخل إلى بلده سرا، مجوهرات ثمينة قدمتها السعودية في 2021 .

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وكتبت الصحيفة البرازيلية "أو إستادو دي ساو باولو" البرازيلية الجمعة أن قافلة تابعة لحكومة بولسونارو حاولت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 إدخال مجوهرات إلى البلاد لم يتم الإعلان عنها في الجمارك.

وهذه المجموعة التي تبلغ قيمتها 3,2 مليون دولار كانت هدية من الحكومة السعودية لزوجة الرئيس السابق ميشيل بولسونارو.

وفي التفاصيل، وأثناء تفتيش في مطار غوارولوس في ساو باولو، وجد رجال الجمارك عقدا وخاتما وساعة يد وزوجا من الأقراط. وعثر على المجوهرات في حقيبة ظهر لمستشار لوزير المناجم والطاقة حينذاك كان عائدًا من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.

ولم يتم التصريح عن المجوهرات في الجمارك، لذلك تمت مصادرتها.

ويفرض القانون البرازيلي التصريح عن السلع التي تزيد قيمتها عن ألف دولار ودفع رسوم عليها. ومنذ ذلك الحين تحتفظ الجمارك البرازيلية بهذه القطع الثمينة.

ولو تم الإعلان عن المجوهرات على أنها هدية رسمية للدولة، لأصبحت ملكا للدولة البرازيلية حتى بعد انتهاء ولاية بولسونارو.

وقال الرئيس اليميني المتطرف السابق في مقابلة نقلتها شبكة "سي إن إن" إنه "متهم بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها". وأكد أنه لا يعرف قيمة المجوهرات ولا أنها كانت مخصصة لخزانة الرئاسة.

وأكد وزير العدل فلافيو دينو الجمعة أنه سيطلب من الشرطة الفدرالية فتح تحقيق الاثنين. وكتب في تغريدة على تويتر أن "الوقائع المرتبطة بالمجوهرات والتي قد تشكل جنح تهريب واختلاس وغسل أموال من بين أمور أخرى (...) سيتم عرضها على الشرطة رسميا".

وذكرت الصحيفة البرازيلية نفسها أن إدارة بولسونارو حاولت مرارا استعادة المجوهرات من الجمارك، من دون جدوى.

© 2023 AFP