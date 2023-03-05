دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا وهاردن يوقفان سلسلة انتصارات باكس

لوس انجليس (أ ف ب) – أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجمه جيمس هاردن سلسلة من 16 انتصارا لميلووكي باكس بفوزه عليه في مباراة مثيرة 133-130 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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ونجح فيلادلفيا ثالث المنطقة الشرقية في قلب الطاولة على ميلووكي المتصدر الذي تقدم عليه بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، بفضل تألق هاردن الذي سجل 38 نقطة في المباراة بينها 21 في الربع الاخير ليمنح الفوز لفريقه، كما نجح في 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

واستعاد هاردن شهيته التهديفية التي جعلت منه افضل هداف في الدوري لثلاثة مواسم تواليا (2018 و2019 و2020) عندما كان في صفوف هيوستن روكتس، وقدم افضل مباراة له منذ فترة طويلة.

وساهم ايضا في فوز سيكسرز كل من جويل امبيد مع 31 نقطة وتايريز ماكسي صاحب 26 نقطة.

في المقابل، كان النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو افضل هداف في صفوف ميلووكي مع 34 نقطة ونجح في 13 متابعة واضاف كل من بروك لوبيز وجرو هوليداي 26 نقطة.

بقي ميلووكي في صدارة المجموعة الشرقية بسجل يتضمن 45 فوزا مقابل 18 هزيمة، في حين رفع فيلادلفيا رصيده الى 41 انتصارا مقابل 22 خسارة في المركز الثالث.

وعزز ميامي هيت من آماله في المشاركة في مباريات البلاي اوف بفوزه على اتلانتا هوكس 117-109 بفضل 30 نقطة لبام اديبايو واضاف زميله تايلر هيرو 20 نقطة.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزا سهلا على ديترويت بيستونز 114-90 بفضل 20 نقطة لنجمه دونوفان ميتشل في حين انهى خمسة لاعبين من كليفلاند المباراة بتسجيلهم اكثر من 10 نقاط.

وتغلب ايضا تورونتو رابتورز على واشنطن ويزادر ز 116-109 في مباراة تألق فيها فرد فانفليت بتسجيله 25 نقطة بينها 6 ثلاثيات، في حين اضاف البديل غاري ترنت جونيور 26 نقطة.

وحقق مينيسوتا تمبروولفز فوزه الثالث تواليا وكان على ساكرامنتو كينغز 138-134 في مباراة متكافئة.

وكان انتوني ادواردز افضل مسجل في صفوف الفائز (27 نقطة).

كما حقق هيوستن روكتس الجريح اول انتصار له بعد 11 هزيمة تواليا اثر تغلبه على سان انتونيو 122-110.

© 2023 AFP