أوسيمهن يستهدف لقب الدوري الإيطالي مع نابولي ثم الانتقال الى انكلترا

روما (أ ف ب) – أكد المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الإثنين أنه يحلم باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد قيادة فريقه نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي.

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وقال أوسيمهن في تصريح له في العاصمة روما حيث تسلم جائزة أفضل رياضي أجنبي في العام في إيطاليا من رابطة الصحافة الأجنبية، إنه يريد منح لقب الدوري لمشجعي نابولي لكنه يتطلع أيضًا إلى مستقبله.

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا: "يعتبر الكثيرون في جميع أنحاء العالم الدوري الإنكليزي أفضل وأقوى دوري. لكنني في أحد أفضل خمسة دوريات في العالم، وهو الدوري الإيطالي".

وتابع متصدر لائحة هدافي الدوري الايطالي حتى الآن: "بالطبع أنا أعمل بجد من أجل تحقيق حلمي باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز يومًا ما، لكنها مرحلة وأريد فقط الحفاظ على هذا الزخم".

وانضم أوسيمين إلى نابولي في عام 2020 قادما من ليل الفرنسي. سجل 19 هدفًا في الدوري حتى الآن هذا الموسم حيث يتصدر فريقه بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه إنتر ميلان في سعيه الى لقبه الاول في الدوري بينما يطارد لقبه الأول في الدوري منذ عام 1990 بقيادة نجمه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأردف أوسيمهن قائلا "كلاعب كرة قدم، عندما تصل إلى نابولي، ستقع في حب كرة القدم أكثر، لأن حياة الناس هنا تعتمد على كرة القدم ومساندة الفريق".

وأضاف "أن تكون قادرًا على محاولة منحهم شيئًا يتذكرونه هي مهمة كبيرة بالنسبة لي".

وقاد مارادونا الفريق الى الفوز بلقبين فقط عامي 1987 و 1990.

وتابع "عندما تتحدث عن نابولي، فإن أول لاعب يتبادر إلى ذهن الجماهير هو مارادونا. حتى لو تمكنا من الفوز بالسكوديتو، لا يمكننا المقارنة مع ما فعله مارادونا لهذا النادي، فهو أكثر من مجرد أسطورة".

وأوضح "لقد قمنا بعمل جيد هذا الموسم، لكنني لا أعتبر نفسي أيقونة، حتى نحقق الهدف".

وأبرز لدى سؤاله عن العنصرية في الملاعب بأنها "مرض سيئ. لقد تعرضت للإيذاء العنصري مرتين وهذا شعور سيء".

© 2023 AFP