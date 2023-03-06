بطولة إنكلترا: برنتفورد يستعيد سكة الانتصارات

لندن (أ ف ب) – استعاد برنتفورد نغمة الانتصارات بفوزه المستحق على ضيفه فولهام 3-2 الإثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وبكر برينتفورد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر الجامايكي ايتان بينوك، ورد فولهام قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق بواسطة الإسرائيلي مانور سولومون.

وحصل برينتفورد على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها هدافه ايفان توني بنجاح مانحا التقدم لفريقه (53).

وهو الهدف الخامس عشر لتوني هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين أمام شريكه السابق مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وبفارق ثلاثة أهداف خلف مهاجم توتنهام هاري كاين الثاني، فيما يتصدر مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند برصيد 27 هدفا.

ووجه الدنماركي ماتياس ينسن الضربة القاضية لفولهام بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، قبل أن يسجل البديل البرازيلي كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

واستعاد برنتفورد نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه التاسع هذا الموسم وصعد الى المركز التاسع بفارق الاهداف خلف برايتون، وبفارق نقطة واحدة خلف فولهام السابع الذي مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والاولى في مبارياته الخمس الاخيرة.

© 2023 AFP