بطولة إنكلترا: صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

لندن (أ ف ب) – واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برميرليغ"، اثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الاحد.

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وتفوّق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفا لليفربول في الدوري الانكليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده الى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في ست مباريات تواليا في شباك مانشستر يونايتد.

وعلّق صلاح على إنجازه "لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق"، واصفا الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضّل لديه في صفوف ليفربول.

تابع ابن الثلاثين سنة "سأحتفل مع العائلة في المنزل، اتناول شاي البابونج وانام".

أشاد به اسطورة ليفربول السابق الاسكتلندي غرايم سونس أحد معلقي شبكة "سكاي سبورتس" بقوله بعد المباراة "لقد كان رائعا لنادي ليفربول. انه المهاجم الأكثر تعطشاً الذي رأيته، لكن جميع المهاجمين الكبار هم مثله. انه من الطراز العالمي".

هدّاف عظيم

وكان لسان حال قطب دفاع السابق وزميل سونس في الشبكة الإنكليزية جايمي كاراغر مماثلا بقوله "لا أقلق بشأن صلاح، قد يصوم عن التهديف لحفنة من المباريات لكنه هداف عظيم، انه احد اعظم الهدّافين في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز".

اصبح صلاح افضل هداف لليفربول في تاريخ البرميرليغ © بول اليس / ا ف ب

وأدلى مدربه الالماني يورغن كلوب بدلوه بقوله "129 هدفاً، انه امر خيالي، يا له من رقم مدهش، انه لاعب مميز".

واضاف "نستمتع بموهبته الان لكن في المستقبل سيتحدث الناس انهم شاهدوا أمرا مميزا فعلا".

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم الى 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهي أعلى نسبة في الفئتين للاعب في الدوري الانكليزي لموسم 2022-2023.

كما بات صلاح اكثر لاعب تسجيلا من صفوف فريقه في شباك مانشستر يونايتد، حيث رفع رصيده الى 10 أهداف مقابل 8 لقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد.

وعموما، سجل صلاح في شباك 26 فريقا مختلفا في الدوري الانكليزي بينها 9 اهداف في مرمى كل من واتفورد ووست هام و8 اهداف في شباك بورنموث.

وسجل صلاح 178 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه قادما من روما الايطالي عام 2017، وبات سابع أفضل هداف في تاريخ النادي الشمالي العريق وراء روبي فاولر وستيفن جيرارد والاسكتلندي بيلي ليدل وغوردون هودجسون وروجر هانت والويلزي ايان راش والاخير يحمل الرقم القياسي مع 346 هدفا.

ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف الى أرقام قياسية عدة دونها المصري بإسمه ومن بينها اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وتحديدا في شباك رينجرز الاسكتلندي (7-1) حيث هز الشباك ثلاث مرات في مدى 6 دقائق و12 ثانية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المباراة ضد ريال مدريد قبل ثلاثة اسابيع والتي خسرها فريقه 2-5 على ملعب "انفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بات صلاح ايضا افضل هداف افريقي في المسابقة الاوروبية الام برصيد 44 هدفا بالتساوي مع العاجي ديدييه دروغبا، وفي الوقت ذاته أصبح ايضا أفضل هداف على الاطلاق لناد انكليزي في هذه المسابقة.

يُذكر ان صلاح توج هدافا للدوري الإنكليزي موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، كما تقاسم هذا اللقب مع زميله السنغالي ساديو مانيه ومهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ في 2019 برصيد 22 هدفا، ومع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

© 2023 AFP