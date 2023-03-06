دوري أيطال أوروبا: حكيمي ضمن تشكيلة سان جرمان في رحلته الى ميونيخ

باريس (أ ف ب) – تعافى المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب، من إصابة في الفخذ، واستدعي الإثنين إلى تشكيلة فريقه باريس سان جرمان المدعوة الى مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في بافاريا في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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كما شهدت صفوف فريق العاصمة الذي خسر ذهابا على ارضه صفر-1، عودة لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية، فيما سيغيب مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والمهاجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

وتتهم امرأة تبلغ من العمر 24 عاما حكيمي باغتصابها يوم 25 شباط/فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس.

ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي الذي خضع لتحقيق منذ يوم الخميس، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة. ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية.

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