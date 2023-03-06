رئيس الوزراء اليوناني يكلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

اثينا (أ ف ب) – طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين من المحكمة العليا إعطاء "الأولوية القصوى" للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين.

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وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، "الشعب اليوناني يريد توضيحًا فوريًا وشاملًا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي"، الذي وقع في 28 شباط/فبراير وتسبب بمقتل 57 شخصًا على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد.

وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.

وطلب ميتسوتاكيس، الذي من المتوقع أن يسعى إلى إعادة انتخابه في نيسان/أبريل، الصفح في خطاب رسمي من أسر الضحايا الذين قُتلوا في أسوأ كارثة تشهدها السكك الحديد في اليونان، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المحتجّين الغاضبين في أثينا واشتبكوا مع الشرطة.

وقع الحادث الثلاثاء الماضي عندما اصطدم قطار شحن بقطار ركّاب يقلّ أكثر من 350 شخصاً، غالبيتهم من الطلّاب.

© 2023 AFP