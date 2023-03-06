فورمولا واحد: ريد بول "شق الطريق" نحو اللقب بعد سباق واحد حسب راسل

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – قال سائق مرسيدس الشاب البريطاني جورج راسل أن فريق ريد بول، حامل اللقب عند السائقين والصانعين، قد "شق الطريق" بالفعل نحو لقب الفئة الأولى بعد سباق واحد اثر احكام قبضته على باكورة الجولات على حلبة الصخير البحرينية الأحد.

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وأنهى الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين وأول المنطلقين، السباق في المركز الأوّل متقدماً بفارق مريح بلغ 11.987 ثانية عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

واحتل السائق المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (41 عاماً)، بطل العالم السابق مرتين، المركز الثالث خلف مقود سيارته أستون مارتن، بفارق 38.637 ثانية عن الفائز.

رأى راسل الذي وصل سابعاً متأخراً بفارق 55.873 ثانية عن "ماد ماكس": "لقد شقوا الطريق نحو لقب هذه البطولة. لا أعتقد أن أي شخص سيقاتل معهم هذا العام".

وأضاف لقناة "بي بي سي" بعد أول سباق من موسم قياسي يتضمن 23 جائزة كبرى "أتوقع أن يفوزوا في كل سباق، وهو الرهان الذي أضعه مع الأداء الذي قدموه".

وأقرّ ابن الـ 25 عاماً أن فريق فيراري يمكن أن يطرح بعض الاسئلة خلال التجارب التأهيلية عن طريق المنافسة على أسرع توقيت، لكن في يوم السباق يتمتع ريد بول بالسرعة والقوة والموثوقية لإحباط محاولات منافسيه للفوز.

وختم قائلاً "يتعاملون مع الامور حالياً بسهولة وبامكانهم فعل ما يحلو لهم".

وتستقبل المملكة العربية السعودية الجولة الثانية من البطولة في جدة في 19 الشهر الحالي.

© 2023 AFP