12 قتيلًا على الأقلّ في هجوم في شمال بوركينا فاسو (مصادر محلية وأمنية)

واغادوغو (أ ف ب) – قتل 12 مدنيا على الأقل الخميس في هجوم يشتبه في أن جهاديين قاموا بتنفيذه في شمال بوركينا فاسو، على ما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الاثنين.

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قال سكان من المنطقة لوكالة فرانس برس إن "مجموعة من الارهابيين" هاجمت الخميس قرية اوريما، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من واهيغويا، عاصمة المنطقة الشمالية.

واوضح أحدهم "أطلق المهاجمون النار على مجموعة من الشباب كانوا يجلسون في كشك. قتل سبعة شبان على الفور وثلاثة أشخاص كانوا في منازلهم برصاص طائش. كما توفي آخران أصيبا بالرصاص متأثرين بجراحهما".

وقال آخر إن الحصيلة بلغت "14 قتيلاً" وعدد من الجرحى ماتوا متأثرين بجراحهم في الأيام التي أعقبت الهجوم.

واوضح أنه "تم استهداف الكشك الذي كان يتجمع فيه الشباب مباشرة من قبل الإرهابيين الذين سبق لهم أن اقتحموا القرية وأمروا شبابها بعدم التجمع فيه بعد الآن".

وأكد مصدر أمني الهجوم مشيراً إلى أن "العمليات جارية" في المنطقة، دون أن يتمكن من إعطاء حصيلة.

وفُرض حظر تجول غداة الهجوم في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي، والتي يستهدفها الجهاديون بانتظام.

ويشمل حظر التجوال منع المركبات والأشخاص من الحركة بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحًا حتى 31 آذار/مارس.

كما تم فرض حظر تجول في عدة محافظات في وسط شرق ووسط شمال البلاد وشرقها لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

تشهد بوركينا فاسو تصاعدا في عنف التنظيمات الجهادية منذ بداية العام، مع مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين كل أسبوع تقريبا.

خلفت أعمال العنف المنسوبة إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ عام 2015، وفق منظمات غير حكومية، فضلا عن نزوح حوالى مليوني شخص.

© 2023 AFP