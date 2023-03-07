الدنمارك تنتقد فشل الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ

الدوحة (أ ف ب) – وصفت الدنمارك وهي واحدة من أكثر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية نشاطا في العالم، الثلاثاء إخفاق الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة التغير المناخي بأنه يشكّل "احراجا تاما".

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وقال وزير التنمية الدنماركي دان يورجنسن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد في قطر إن هناك حاجة إلى "تريليونات" في العقود القادمة للسيطرة على التداعيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويشكّل تأثير التغير المناخي على الدول الـ46 الأفقر في العالم والتي تضم 33 بلدا إفريقيا موضوعا رئيسيا خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس في الدوحة.

قال يورغنسن إنّه "أمر محرج تماما أن العالم المتقدم لم يقدم بعد 100 مليار دولار تم التعهد بها عام 2009".

وكانت الدول الغنية تعهدت في مؤتمر المناخ الذي عقد في كوبنهاغن عام 2009 بتقديم الاموال سنويا بحلول 2020 ولكن لم يصل منها سوى 83 مليار دولار.

وأكّد الوزير الدنماركي أن " في الدنمارك، نحن نقدم أكثر من حصتنا".

وتعد الدنمارك واحدة من الدول الاسكندنافية التي تجاوزت هدف الأمم المتحدة بتقديم 0,7% من الدخل القومي الاجمالي على شكل مساعدات خارجية.

وقامت بعض الدول المتقدمة بتخفيض ميزانيات المساعدات بسبب جائحة كوفيد-19، بينما قامت دول اوروبية من بينها الدنمارك بتحويل أموال المساعدات الخارجية للتعامل مع اللاجئين من الأزمة الاوكرانية وغيرها من الأزمات الدولية.

وأشار المسؤول إلى أن "نحن بحاجة إلى زيادة هذا التمويل"، مضيفا "نحن بحاجة لتريليونات، ولهذا فإن 100 مليار لا ينبغي أن تكون مشكلة".

من جانبها، أكّدت وزيرة الدولة الفرنسية المكلّفة التنمية كريسولا زاكاروبولو أن بلادها ترغب في تكثيف المفاوضات بشان تمويل المساعدات في قمة تعقد في باريس في 22 و23 من حزيران/يونيو المقبل.

© 2023 AFP