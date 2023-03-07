بطولة فرنسا: استقالة مدرب أنجيه بوحزامة على خلفية تصريحات غير لائقة

رين (فرنسا) (أ ف ب) – استقال مدرب أنجيه المهدد بالهبوط المغربي الاصل عبد العزيز بوحزامة من مهامه الفنية على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه، دعماً للاعب ملاحق قانونياً بسبب لمسه شابة، حسب ما أفاد النادي الفرنسي الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وأشار أنجيه في بيان "أمام ضغوط إعلامية وحفاظا على صورة النادي وهدوء غرفة تبديل الملابس، أعلن عبد العزيز بوحزامة للرئيس سعيد شعبان أنه قرر التخلي عن منصبه".

ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن هوية المدرب الذي سيخلفه، في حين يستقبل أنجيه، متذيل الترتيب مع 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و20 هزيمة ولم يذق طعم الفوز منذ أيلول/سبتمبر الماضي، تولوز الأحد.

ووجد بوحزامة الذي تم انتقاده سابقاً لعدم قدرته على تحقيق نتائج جيدة وفشله في قيادة الفريق إلى منطقة الأمان، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الكشف عن محادثة قبل مباراة أنجيه الاخيرة التي خسرها أمام مونبلييه بخماسية نظيفة في المرحلة 26، يتطلع خلالها إلى اعادة الثقة لمدافعه الشاب إلياس شتي (28 عاماً).

واشرك بوحزامة مدافعه اساسياً للمرة الثالثة فقط هذا الموسم، عندما كشفت الصحافة المحلية خلال الأسبوع أنّ شتي أقرّ بلمس امرأة شابة خلال حفلة في ملهى ليلي وانه سيحاكم في نيسان/أبريل المقبل.

قال بوحزامة دفاعاً عن لاعبه "هذا ليس سيئاً، لقد لمسنا جميعاً فتيات"، حسب عدة مصادر نقلاً عن صحيفتي "أويست فرانس" و"ليكيب" وأكدها مراسل وكالة فرانس برس.

وأدان أنجيه "بلا تحفظ الكلمات التي قيلت خلال الحديث، حتى لو بدت (أكثر) حماقة من نية التقليل من شأن كلمة جنسية"، مؤكداً أن بوحزامة قد اعتذر "لزملائه، خاصة النساء منهم".

© 2023 AFP