دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يكتسح بروج بخماسية ويبلغ ربع النهائي

© باترسيا دي ميلو موري / ا ف ب

مهاجم بنفيكا البرتغالي غونسالو راموس يحتفل بهدفه ضد كلوب بروج البلجيكي في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دا لوش" في لشبونة في 7 آذار/مارس 2023

لشبونة (أ ف ب) – اكتسح بنفيكا البرتغالي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1 في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ليبلغ ربع النهائي للموسم الثاني تواليًا.

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وسجل رافا سيلفا (38)، غونسالو راموس (45+2 و57)، جواو ماريو (71 من ركلة جزاء) والبديل البرازيلي دافيد نيريش (77) أهداف أصحاب الارض، فيما أحرز الهولندي بيورن ميير الهدف الوحيد لبروج (87).

على ملعب "دا لوش"، جدد بنفيكا فوزه على خصمه بعد أن تفوق عليه 2-صفر ذهابًا في بلجيكا.

ويقدّم بنفيكا موسمًا مميزًا بقيادة المدرب الالماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الاولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الايطالي.

وبلغ فريق مدينة لشبونة ربع النهائي الموسم الماضي على حساب أياكس الهولندي، قبل أن يخرج على يد ليفربول الانكليزي بعد خسارته ذهابًا 1-3 في لشبونة قبل أن يفرض تعادلا مثيرًا 3-3 غير كافٍ إيابًا على ملعب أنفيلد.

وألغي هدف مبكر لبنفيكا في الدقيقة الثانية بعدما مرر الدنماركي ألكسندر باه عرضية الى جواو ماريو على باب المرمى تابعها خلفية بكعب قدمه رائعة في الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على راموس في بناء الهجمة.

واصل بنفيكا ضغطه وكاد ماريو مجددًا أن يمنح التقدم للنسور بعدما سدد كرة من داخل المنطقة أبعدها لاعب الوسط ميير في الثواني الاخيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى (26).

وافتتح سيلفا التسجيل عندما وصلته عرضية من راموس الى داخل المنطقة، روضها بطريقة جميلة وتلاعب بمدافعَين قبل أن يسددها بوجه قدمه اليمنى رائعة وهو ينزلق أسكنها الشباك (38).

وضاعف راموس تقدم بنفيكا بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من ماريو، راوغ عدة مدافعين متوجهًا الى منتصفها قبل أن يسددها في الشباك (45+2).

وتصدر ابن الـ21 عامًا العناوين عندما بدأ أساسيًا على حساب كريستيانو رونالدو في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 وسجل ثلاثية "هاتريك" في الفوز على سويسرا 6-1.

وسجل الشاب الواعد هدفه الشخصي الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد عرضية من الاسباني ألخاندرو غريمالدو (57).

وتحصل بنفيكا على ركلة جزاء بعد عرقلة من العاجي أباكار سيلا على البديل البرازيلي جيلبيرتو، انبرى لها ماريو مسجلا هدفه الثاني ضد بروج بعد أن هز الشباك إيابًا (71).

وبدوره زار نيريش شباك بروج مرة أخرى بعد المباراة الاولى بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة الى يسار الحارس سيمون مينيوليه (77).

وسجل ميير هدفًا شرفيًا رائعًا بتسديدة قوية من الجهة اليسرى للمنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (87).

© 2023 AFP