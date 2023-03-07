دوري أبطال أوروبا: تشلسي إلى ربع النهائي بفوزه على دورتموند 2-صفر

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لاعبو تشلسي يحتفلون بهدف الألماني كاي هافيرتس في مرمى بوروسيا دورتموند الالماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في 7 آذار/مارس 2023

لندن (أ ف ب) – بلغ تشلسي الانكليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر إياباً الثلاثاء، معوضاً خسارته صفر-1 ذهاباً.

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ويدين تشلسي بتأهله إلى رحيم سترلينغ الذي افتتح التسجيل (43)، قبل أن يضيف الالماني كاي هافيرتس الثاني من ركلة جزاء (53).

وحال هذا التأهل دون تسريع رحيل مدرب "البلوز" غراهام بوتر، خصوصاً أن تشلسي الذي أنفق 600 مليون دولار في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه لم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 17 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وأُقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر في المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

واستعاد تشلسي جهود ريس جيمس العائد من الاصابة، في حين أجلس بوتر الوافد الجديد الأوكراني ميخايلو مودريك الذي كلف النادي 106 ملايين دولار على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة توالياً.

ووضع بوتر ثقته بالثلاثي البرتغالي جواو فيليكس وهافيرتس وسترلينغ من أجل إنهاء صيام الفريق أمام مرمى منافسيه.

كما دفع بالإسباني مارك كوكوريا في الخلف إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا، في ظل غياب المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا للاصابة.

من ناحيته، أجرى مدرب دورتموند إدين تيرزيتش تغييرين على تشكيلته الفائزة ذهاباً، بهدف تحقيق فوزه الحادي عشر توالياً معتمداً على لاعبه المتألق الانكليزي جود بيلينغهام (4 أهداف وتمريرة حاسمة في دوري الأبطال) الذي ظل صامتاً وأهدر برعونة كرة سهلة سددها بمحاذاة القائم (58).

ووقف الحارس ألكسندر مير بين الخشبات الثلاث، وحلّ القائد ماركو رويس بدلاً من هداف الذهاب كريم أديمي المصاب.

ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصراً من جميع المباريات العشر التي خاضها سابقاً وبات متساوياً مع بايرن في صدارة البوندسليغا، بينها الفوز على بوخوم 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وتشلسي ذهاباً.

ركلة جزاء معادة

وبعد تأخير انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب صعوبات في وصول النادي الألماني إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، افتقد دورتموند سريعاً لجهود لاعبه يوليان برانت الذي تعرض لاصابة دفعته لمغادرة الملعب بعد 4 دقائق من صافرة البداية ليحل الأميركي جيوفاني رينا بدلاً منه.

تحصل دورتموند على محاولته الاولى من ركلة حرة نفذها رويس بقدمه اليسرى أجبرت الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا إلى الارتقاء للجهة اليمنى بالقرب من قائمه للتصدي للكرة بقبضته (17).

وتصدى القائم الأيسر لتسديدة هافيرتس عند حافة منطقة الجزاء (28)، ليعود الأخير ويسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل على سترلينغ الذي انفرد وتوغل وسدد كرة انقذها الحارس لتعود إلى الدولي الألماني تابعها في الشباك (38).

وافتتح تشلسي التسجيل بعد كرة وصلت إلى سترلينغ فشل في اصابتها في المرة الأولى، قبل أن يتجاوز رويس في الثانية ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في وسط المرمى (43).

وفي سيناريو جنوني مع بداية الشوط الثاني حصل تشلسي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماريوس وولف داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم بداية قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، انبرى لها هافيرتس بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، قبل أن يطلب الـ "في آيه آر" اعادتها لدخول لاعبين من الفريقين إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ليعود الالماني إلى علامة الجزاء ويسدد بالطريقة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة (53).

وزج مدرب دورتموند بالمهاجم الشاب الانكليزي جايمي باينو-غيتنز بدلاً من لاعب الوسط التركي صالح أوزكان (64)، ليرد بوتر بعد ثلاث دقائق بإخراج المهاجم فيليكس وادخال لاعب الوسط كونور غالاغر الذي سجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل على الممرر سترلينغ (76).

واندفع دورتموند للهجوم، فيما كان تشلسي الاخطر عبر الهجمات المرتدة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد 6 دقائق من الوقت الإضافي معلناً تأهل "البلوز".

وبلغ معدّل أعمار لاعبي النادي الانكليزي 25 عاماً و255 يوماً، في ثاني أصغر تشكيلة لتشلسي في مباراة في الادوار الإقصائية المباشرة في دوري الابطال، بعد ثمن نهائي (إياباً) أمام بايرن ميونيخ موسم 2019-2020 (25 عاماً و236 يوماً).

بور-د ح

© 2023 AFP