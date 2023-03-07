دوري أبطال أوروبا: مبابي يتسلح بأهدافه القياسية لموقعة بايرن ميونيخ

© فرانك فيف / ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بعد تحطيمه الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ النادي مع 201 هدف عقب فوز فريقه على نانت 4-2 في الدوري في ملعب "بارك دي برينس" في باريس في 4 آذار/مارس 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – متسلحاً برقمه القياسي الجديد كأفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان (201)، يجد المهاجم كيليان مبابي نفسه في فورمة عالية قبل الموقعة المنتظرة في عقر دار بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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احتفلت جماهير ملعب "بارك دي برانس" بنجمها كامبراطور بعدما اختتم المهرجان التهديفي لفريقه أمام نانت 4-2، لينجح في تخطي حاجز الـ 200 هدف بقميص النادي الباريسي محطماً الرقم السابق للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

قال بطل تلك الأمسية "فكّرت فوراً بمباراة الأربعاء، استفدت من اللحظة مع الجماهير، ولكن يجب الانتقال بسرعة إلى شيء آخر".

وأضاف "الهدف واضح، نريد أن نذهب إلى هناك (ملعب أليانز أرينا) من أجل التأهل، لدينا الكثير من الثقة ولكن التواضع أيضاً، فنحن نواجه فريقاً كبيراً، ولكن نحن باريس سان جرمان. سنلعب من أجل التأهل".

ويحتاج النادي الباريسي المملوك قطرياً، إلى كافة نجومه وتحديداً مبابي من أجل تعويض خسارته صفر-1 ذهاباً، علماً أن مهاجم منتخب "الديوك" شارك في نصف الساعة الأخير من عمر المباراة بعد ابتعاده عن الملاعب للاصابة، ليسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

قبل عامين، أطلق هداف مونديال قطر (8 أهداف) العنان لسرعته بمواجهة عملاق بافاريا في فوز ساحر 3-2 على ملعب "أليانز أرينا" خلف أبواب موصدة أمام الجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا وتحت الثلوج في الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الأم.

حينها، سجل مبابي هدفين وتأهل سان جرمان إياباً على الرغم من خسارته صفر-1 ذهاباً بفضل أفضلية الأهداف خارج الديار التي لم تعد معتمدة في النظام الجديد للمسابقات الأوروبية.

-5 أهداف في 3 مباريات-

تأمل الجماهير الباريسية في أن يتمكن "كيكي" من توجيه ضربة جديدة لبايرن، فهو استعاد مستواه وفعاليته منذ عودته من الاصابة، إذ إلى جانب دخوله بديلاً في مباراة الذهاب لنصف ساعة، سجل 5 أهداف في 3 مباريات، منها ثنائية أمام مرسيليا 3-صفر في المرحلة 25 من الدوري.

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان فرحاً بهدفه في مرمى نانت 4-2 ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في 4 آذار/مارس 2023 © فرانك فيف / ا ف ب

أثنى زميله في منتخب "الزرق" ومنافسه جناح بايرن كينغسلي كومان على أداء مواطنه قائلاً لقناة "كانال فوتبول كلوب": "عندما يكون كيليان هنا، تكون الحال كما في منتخب فرنسا، تشعر بمزيد من الثقة. هو لاعب بامكانه أن يخلق الفارق".

وتابع "بالطبع هم أفضل مع كيليان" و"فريق يملك العمق" و"أكثر تكاملاً من ناحية اللعب".

ومع استمرار غياب نيمار جراء اصابة تعرض لها في كاحله، والمتألق قبل عامين في مباراتي الذهاب والإياب أمام بايرن، فإن الخطر يأتي من الثنائي بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومبابي، صاحب خمسة أهداف في نهائي مونديالي قطر وروسيا (2 في 2018 و3 في 2022).

وجد مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه بعض التوازن مع هذا الثنائي الهجومي ودفاع ثلاثي، في حين يدرك جيداً أن نجاح اسلوب اللعب يعتمد بشكل كبير على "سهم بوندي".

قال "أمر استثنائي أن يكون لديك لاعب مثل مبابي، في نظري أفضل لاعب في العالم".

-تحقيق الانجازات مع سان جرمان-

وأردف "مشجعونا، وكذلك الأشخاص الذين يحبّون كرة القدم الفرنسية، يجب أن يقدّروا حقيقة وجود مثل هذا اللاعب في بطولتنا"، مشيراً إلى "نضجه الكبير" و"براعته الكبيرة" و"إدارته للأحداث".

يقدّم مبابي الذي سجل ثلاثية بلاده في الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في نهائي مونديال قطر، مستوى يليق بحامل للكرة الذهبية والتي "هي دائماً أحد الأهداف للاعبين من فئتي"، كما يقول صاحب الشأن، ويتابع "تبقى الكرة الذهبية راسخة في زاوية من رأسي، ولكنها ليست الأولوية في الوقت الحالي".

كما لم يحن الوقت للتحدث عن تمديد عقد مبابي في العاصمة الباريسية والذي يمتد حتى عام 2024، في حين من المؤكد أن الحرب ستستعر مجدداً مع اقتراب نهاية الشراكة بين الطرفين قبل عام من الموعد النهائي.

ولن تقرر موقعة ميونيخ مستقبل مبابي مع فريقه، كما أكد اللاعب بنفسه قائلاً "في حال ربطت مستقبلي بدوري أبطال أوروبا، ولم احترم النادي، لكنت سأذهب بعيداً".

وفي خضم الاحتفالات بهدفه الـ 201 بقميص باريس، بعث مبابي برسالة إلى الراغبين بالتعاقد معه مفادها "أنا هنا، أنا سعيد جداً وفي الوقت الحالي، لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر سوى أن أحقق الانجازات مع باريس سان جرمان"، مشدداً على أنّ هذه الانجازات "تبدأ يوم الأربعاء".

ايبا/د ح/جأش

© 2023 AFP