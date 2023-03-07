زلزالان قويان يضربان جنوب الفيليبين

© / مدرسة بوسو الثانوية/ا ف ب

تلاميذ في مدرسة بوسو الثانوية يحتمون داخل الصف بعدما ضرب زلزال بقوة ست درجات جنوب الفيليبين في السابع من آذار/مارس 2023

مانيلا (أ ف ب) – ضرب زلزالان قويان جنوب الفيليبين الثلاثاء، على ما أعلنت السلطات، فيما أدى الزلزال الثاني إلى تدمير مبان ودفع مئات القرويين إلى ترك منازلهم.

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وقع زلزال بقوة ست درجات على عمق ضئيل قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو على بعد كيلومترات قليلة من ماراغوسان، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية.

والزلازل التي تقع على عمق ضئيل غالبا ما تلحق أضرارا أكبر من تلك العميقة إلا ان السلطات المحلية قالت إن هزة الثلاثاء لم تلحق أضرارا كبيرة.

لكنّ زلزالا ثانيا قوته 5,6 درجات وقع على عمق ضئيل بعد ثلاث ساعات تقريبا في نيو باتان المجاورة تسبب في انهيار بعض المنازل.

وقالت لين دولولاسا، المسؤولة عن إدارة الكوارث في هذه المنطقة إن حوالى 300 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في قرية أنداب حيث "انهار عدد من المنازل".

كذلك أصيب 100 شخص داخل مركز تسوق في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي المجاورة بشظايا زجاج محطم وألواح متساقطة أثناء فرارهم من المبنى، على ما أفاد المسؤول المحلي جاي سوايباغيو.

وأوضح سوايباغيو لوكالة فرانس برس "كنت في الطابق الثالث أشتري لوازم مكتبية عندما وقع الزلزال".

وأظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الكوارث في دافاو ديل نورتي على فيسبوك أجزاء منهارة من السقف داخل مركز تسوق تاغوم، بسبب "سلسلة الهزات".

استمر الزلزال الأول 30 ثانية وتلته هزات ارتدادية على ما أفادت الشرطية ستيفاني كليمين من مدينة تاغوم الواقعة على مسافة 40 كيلومترا من ماراغوسان.

وأضافت لوكالة فرانس برس "احتمينا فورا تحت مكاتبنا وعندما توقفت الأرض عن الاهتزاز خرجنا" من المبنى.

وتابعت "ما زلنا في الخارج لأن هزة ارتدادية معتدلة وقعت للتو".

وأشارت كليمين إلى أن الزلزال الذي يبدو أنه لم يدمر شيئا، كان قويا بما يكفي "لإثارة الخوف".

على "حزام النار"

تشهد الفيليبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وغالبية الزلازل هذه ضعيفة ولا يشعر بها السكان لكن بعضها يضرب عشوائيا ويكون قويا في ظل غياب للتكنولوجيا التي تمكن من توقع حدوثها.

ويجري الدفاع المدني بانتظام تدريبات على زلازل.

ووقع آخر زلزال كبير في تشرين الأول/أكتوبر في شمال الفيليبين.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة الكثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي تموز/يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة ابرا الجبلية بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.

© 2023 AFP