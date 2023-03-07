فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3"

طوكيو (أ ف ب) – فشلت عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3" الثلاثاء، ما دفع وكالة الفضاء اليابانية إلى إصدار أمر بتدميره ذاتياً بعدما توصّلت إلى أنّ المهمة ستفشل.

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ويشكّل فشل إطلاق الصاروخ ضربة لوكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه خلال الشهر الفائت.

إلا أنّ عملية الإطلاق الثلاثاء بدا أنها ستنجح لأنّ الصاروخ تمكّن من الإقلاع عند الساعة 10,37 صباحاً (01,37 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان.

ومع أنّ المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعاً، بدأت تظهر مؤشرات وجود مشكلة ما.

وقال معلّقون في بث مباشر أطلقته الوكالة اليابانية لعملية الإقلاع "يبدو أنّ سرعة الصاروخ تنخفض"، ثم أعلن مركز القيادة "عدم تأكيد سير المرحلة الثانية المتمثلة في تشغيل محركات الصاروخ بنجاح".

ثم أوقف البث المباشر لفترة وجيزة، مع إطلاق رسالة تقول "نتحقق من الوضع الحالي. الرجاء الانتظار".

وبعدها أعلن مركز القيادة فشل المهمة عندما استؤنف البث. وأضاف "تلقى الصاروخ أمراً بالتدمير الذاتي لعدم إمكان نجاح المهمة".

ولم يُعرف بصورة فورية السبب الكامن وراء فشل عملية الإطلاق.

© 2023 AFP