قتيلان و16 جريحاً في حادث قطار في دلتا النيل بمصر

© خالد دسوقي / ا ف ب

رافعة تعمل على إزالة القطار الذي خرج عن سكته في قليوب بمحافظة القليوبية في 7 آذار/مارس 2023

قليوب (مصر) (أ ف ب) – قتل شخصان وأصيب 16 آخرون بجروح في حادث خروج قطار عن سكته بعد اصطدامه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية بدلتا النيل شمال القاهرة مساء الثلاثاء.

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وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ "الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى حالتي وفاة" و16 جريحاً.

من جهتها، أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان أنّه أثناء دخول قطار الركاب بمحطة قليوب بالقليوبية "تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الإشارات) المغلق واستمر بالمسير، ما أدّى إلى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية".

وأضافت "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان"، مشيرة إلى أنّ "الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلّون القطار بين العربة والجرّار".

وقرّر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي، "تشكيل فريق للتحقيقِ في واقعة اصطدامِ قطار قليوب".

وأظهرت الصور الأولية الملتقطة للحادث، عربة الجرار والعربة الأولى من القطار في وضعية مائلة عن المسار نتيجة الاصطدام.

وظهرت في الصور رافعة كبيرة تحاول إعادة وضع العربتين على القضبان.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان لمجلس الوزراء، "حصول أسرة كل متوفي بسبب الحادث على 100 ألف جنيه (حوالي 3254 دولار)".

وأضافت الوزراة أنّه في حالات الاصابات التي قد تتسبب بـ"عجز كلي"، سيتمّ صرف المبلغ نفسه.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب حال الفوضى التي تعمّ الطرقات وتقادم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيّدة ومراقبة كافية.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لأخطاء فردية أو مشاكل تتعلّق بالبنى التحتية والصيانة.

وفي نيسان/أبريل 2021، قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.

وأكثر الحوادث حصداً للأرواح في مصر سُجلت عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.

تطوير المنظومة

وتسعى مصر لتطوير مرفق سكك الحديد الذي يخدم، بحسب الاحصاءات الرسمية، نحو مليون شخص يوميا في البلد البالغ عدد سكانه رسمياً ما يقرب من 105 ملايين نسمة.

والشهر الماضي أكد وزير النقل المصري، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية، تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بأطوال تبلغ حاليا 10 آلاف كيلومتر.

وفي 2019 وقّعت الحكومة عقدا مع تحالف شركات، يضم شركة بومباردييه للنقل الكندية وشركتي أوراسكوم للانشاءات والمقاولون العرب من مصر، لتنفيذ مشروع إنشاء خطين للقطار المونوريل المعلق في القاهرة بقيمة 4,5 مليارات دولار.

وفي عام 2021 وقّعت مصر عقداً لتصميم وتنفيذ مشروع كبير آخر، مع اتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة "سيمنز" العملاقة، لإنشاء خط قطار كهربائي سريع يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط بطول 660 كيلومترا وبتكلفة 4,45 مليارات دولار.

© 2023 AFP