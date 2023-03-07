قتيل وجرحى فلسطينيين بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في مخيم جنين

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فلسطينيون يشاهدون من سطح منزلهم مستوطنين إسرائيليين يحتفلون بعيد بوريم ويسيرون في شارع الشهداء، المغلق إلى حد كبير أمام الفلسطينيين، في وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 7 آذار/مارس 2023

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية .

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وقالت الوزارة إن " محمد وائل غزاوي (26 عاماً) استشهد (إثر إصابته) برصاص الاحتلال الحي في الصدر في جنين".

قبلها أعلنت الوزارة عن "إصابة خمسة فلسطينيين ... أحدهم إصابته خطيرة في الصدر ونقل الى مستشفى جنين الحكومي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن تعمل حاليا في مخيم جنين" من دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود لمراسل فرانس برس "ان الجيش الاسرائيلي يحاصر منزلا في مخيم جنين، ويستهدفه بالصواريخ".

وقال الشهود "اصيب الجرحى الفلسطينيون خلال مواجهات مع الجيش في الشارع، وليس في المنزل المحاصر".

داهم الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس وحاصر منزلا في مخيم عسكر القديم في المدينة، واعتقل ثلاثة اشقاء ثم انسحب، وفق شهود.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967 تصاعدًا في المواجهات منذ بداية العام مع مقتل 66 فلسطينيًا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغًا وطفلًا إسرائيليًا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

© 2023 AFP