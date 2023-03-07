وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة

بغداد (أ ف ب) – وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد الثلاثاء في زيارة غير معلنة، تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق على ما جاء في حسابه الرسمي في تويتر.

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تأتي الزيارة قبيل الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق الذي أسقط نظام صدام حسين. وفتحت العملية التي أطلقها الجيش الأميركي إلى جانب تحالف دولي في 20 آذار/مارس 2003 الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دمويةً في تاريخ العراق. وكتب أوستن في تغريدة "هبطنا في بغداد"، مضيفاً "أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدماً نحو عراقٍ أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً".

وتشهد بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع آذار/مارس.

وعلى الرغم من كونها حليفا قويا لطهران، إلا أن بغداد تحتفظ بعلاقات قوية مع واشنطن لا سيما في المجال العسكري.

وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن الجهاديين لا يزالون يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت لآخر في البلاد.

وأواخر العام 2021، أعلن العراق "انتهاء المهمة القتالية" للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي.

© 2023 AFP