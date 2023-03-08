أكثر من 30 منظمة تندد بتصريحات وزير الداخلية التونسي "التحريضية"

© فتحي بلعيد / أ ف ب/أ ف ب

تونس (أ ف ب) – نددت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية الأربعاء بتصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين التي هاجم فيها نقابيين واعلاميين ورجال أعمال، واعتبرتها "تقسيمية" و"تحريضية".

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أكد شرف الدين في تصريحات للصحافيين الثلاثاء خلال زيارته لمدينة بن قردان بجنوب شرق تونس على أن "رجال اعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن، النخبة السياسية هي نكبة سياسية تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي...انهم خونة".

وتابع الوزير في التصريحات التي نشرتها الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك "لابد من أخطأ أن يحاسب".

وأصدرت المنظمات بما فيها "نقابة الصحافيين" و"الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا اعتبرت فيه خطاب الوزير الذي "يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة...تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية".

جاءت تصريحات وزير الداخلية اثر حملة اعتقالات وتحقيقات تشمل نحو عشرين شخصية بين سياسيين واعلاميين ورجال أعمال وقياديين بأحزاب معارضة.

يتهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، المعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولم يصدر القضاء بعد بيانا رسميا في خصوص التهم الموجهة للموقوفين.

كما وصفت المنظمات خطاب الوزير "بالتقسيمي والفئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى".

وشددت المنظمات على أن الخطاب يأتي "في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته".

ودعت المنظمات الوزير إلى تقديم الاعتذار على هذا التصريح "العنيف" و"الخطير والمتسرع" وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

© 2023 AFP