"أن بي آيه": ليكرز يكرّم نجمه السابق الإسباني غاسول بسحب قميصه

© Harry How / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – كرّم لوس أنجليس ليكرز نجمه السابق الإسباني باو غاسول المتوج معه بلقبين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسحب قميصه الرقم 16.

إعلان اقرأ المزيد

واقام ليكرز حفل تكريم غاسول خلال الاستراحة أثناء مباراته أمام الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه الإسباني في الدوري ممفيس غريزليز الأربعاء (فاز ليكرز 112-103).

وبات غاسول (42 عاماً) المتحدر من مقاطعة كاتالونيا اللاعب الرقم 12 الذي يتم تعليق قميصه في سقف ملعب "كريبتو.كوم أرينا" وهو الاسم الحالي لملعب "ستايبلز سنتر" حيث يخوض ليكرز مبارياته البيتية.

وسيوضع قميص غاسول الذي يحمل الرقم 16 إلى جانب أسماء كبيرة في عالم كرة السلة على غرار ويلت تشامبرلين وماجيك جنسون وجيري ويست وكريم عبدالجبار والراحل كوبي براينت.

قال اللاعب الاسباني "لقد تأثرت فقط لرؤية الوجوه هنا، كلكم".

وأضاف "تشرفت بارتداء هذا القميص، واللعب لهذا النادي ومساعدة هذا الفريق، والمساهمة في هذه المدينة. لم أكن أعتقد أبداً وحتّى في مليون عام، أن يأتي يوم مثل هذا".

وأردف "أقول لكم فقط عدم قول كلمة أبداً. فقط ادفع نفسك كل يوم لتكون أفضل ما يمكن أن تكون عليه".

وتوجه متحدثاً لزوجة زميله وصديقه براينت الذي لقي حتفه بحادث تحطم طائرة مروحية، فانيسا "لا يمكنني المضي قدماً من دون التحدث عن الشخص والوجه الذي لا أراه. الشقيق الذي رفعني، ألهمني، تحداني لأكون لاعباً أفضل، فقط لأكون رجلاً أفضل بشكل عام".

وشارك في حفل تكريم غاسول الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة السلة في القارة الأوروبية العديد من الاسماء البارزة على غرار عبدالجبار وجيمس وورثي وزميله السابق في شيكاغو بولز جيمي باتلر، وكل من مواطنيه خوسيه كالديرون وفيليبي رييس وخوانشو هرنانغوميس وراوول لوبيس، وعائلته إلى شقيقه الأصغر مارك.

بدأ اللاعب الفارع الطول (2.16 م) مسيرته مع برشلونة (1998-2001) قبل أن ينتقل إلى بلاد "العم سام" ليخوض مباراته الأولى في الـ "أن بي آيه" مع غريزليز، وقد جذب اهتمام ليكرز بفضل تألقه في الملاعب لينتقل إلى صفوفه في موسم 2007-2008 ويحقق معه اللقب مرتين (2009 و2010)، علماً انه لعب بقميصه 476 مباراة.

تنقل لاحقاً بين أندية شيكاغو بولز (2014-2016) وسان أنتونيو سيبرز (2016-2019) وميلووكي باكس (2019)، قبل أن يعود إلى برشلونة عام 2021 منهياً مسيرته في الملاعب في الخامس من تشرين الأوّل/أكتوبر من العام ذاته بعد فوزه بلقب الدوري الاسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد بعد 20 عاماً من لقبه الأوّل مع النادي الكاتالوني.

© 2023 AFP