الصين بصدد تجديد مؤسساتها للعلوم والتكنولوجيا في وجه محاولات "احتواء وقمع" أجنبية

© وانغ تشاو / ا ف ب

مندوبون يحضرون الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 7 آذار/مارس 2023

بكين (أ ف ب) – ستقوم الصين بتجديد شامل لقدرات وزارة العلوم والتكنولوجيا لديها وستضخّ مزيدًا من الموارد في مجالَي التصنيع والأبحاث سعيًا لتحقيق استقلاليتها فيهما في مواجهة محاولات أجنبية "لاحتوائها وقمعها".

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تنصّ وثيقة إعادة الهيكلة الواسعة التي أعلنتها الحكومة الصينية الثلاثاء ويُنتظر أن يوافق عليها البرلمان الصيني هذا الأسبوع، على تركيز موارد وزارة العلوم والتكنولوجيا على تنسيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

وجاء في الوثيقة أن بكين "ستعمل على تحسين إدارتها لسلسلة كاملة من ابتكارات العلوم والتكنولوجيا"، بالإضافة إلى إنشاء إدارة بيانات وطنية مسؤولة عن الإشراف على الاقتصاد الرقمي.

وقال العضو في مجلس الدولة الصيني شياو جي، خلال تقديمه للخطّة في اجتماع للبرلمان الوطني الثلاثاء، إن الصين تواجه "وضعًا صعبًا من المنافسة العلمية والتكنولوجية الدولية إلى جانب الاحتواء والقمع الخارجيين".

وأضاف شياو، وفق ما جاء في بيان رسمي، أنه يتعين على بكين "تنسيق القدرات العلمية والتكنولوجية بشكل أفضل لتخطّي الصعوبات في التقنيات الأساسية الرئيسية"، مع تسريع "الاعتماد الذاتي عالي المستوى في العلوم والتكنولوجيا".

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الصيني على الخطّة في اجتماعه الوطني السنوي، المعروف باسم "ليانغوي" (أو "الدورتان")، الذي ينتهي الاثنين.

وستخفّض الخطة عدد الموظفين في مؤسسات الدولة المركزية بنسبة 5%، مع إعادة تعيين الموظفين الذين تتم إقالتهم في "المجالات الأساسية والأعمال المهمّة".

وتنص الخطة أيضًا على استبدال الهيئة الحالية الناظمة لقطاع المصارف وشركات التأمين بهيئة جديدة تعمل ببعض وظائف هيئة مراقبة الأوراق المالية في الصين، ما يعزز الرقابة على القطاع المالي الذي يخضع لإشراف معزز.

الاعتماد على الذات

في وقت سابق من الشهر، تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بتعزيز قدرة الصين في مجال الصناعة، قائلًا لمندوبي اجتماع الدورتَين "علينا الاعتماد على أنفسنا".

في مواجهة بيئة دولية معادية بشكل متزايد ونمو بطيء في الداخل، تكافح بكين أيضًا مع تحوّل الشركات العالمية من التصنيع في الصين إلى الاعتماد على مصنّعين في دول مثل الهند وفيتنام.

وقال شي أمام مندوبي اجتماع "الدورتَين" الأحد إن على الصين تطوير تصنيع عالي الجودة يكون "مبتكرًا ومنسقًا وصديقًا للبيئة ومفتوحًا ومشتركًا".

تَلي الدورة البرلمانية هذا العام مؤتمرًا مهمًا للحزب الشيوعي ضمن على أثره شي خمسة أعوام إضافية على رأس الحزب الشيوعي والجيش.

يأتي الاجتماع البرلماني هذا العام عقب اجتماع للحزب الشيوعي العام الماضي ضمّن الرئيس شي خمس سنوات أخرى كرئيس للحزب والجيش. ومن المتوقع أن يُنتخب شي (69 عامًا) في غضون أيام لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في تاريخ الصين.

وقال الزميل في مركز بول تساي للدراسات الصينية في كلية الحقوق في جامعة ييل تشانغاو ويي لوكالة فرانس برس إن الخطة التي طُرحت الثلاثاء اتّبعت "عمليًا قاعدة غير مكتوبة بأن هذا ما يجب أن يحدث في بداية كل ولاية حكومية تستمر خمسة أعوام".

ويُتوّقع أن تُطرح خطة أخرى أوسع بعد انتهاء "الدورتَين" الأسبوع المقبل.

ويضيف ويي "من الممكن بالتأكيد، بل ومن المحتمل أيضًا، أن تزيد سيطرة الحزب (وشي شخصيًا) كجزء من جولة إعادة الهيكلة هذه".

تجكس/كبج/ص ك

© 2023 AFP