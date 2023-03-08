الصين تؤكد موافقتها على "تخفيف عبء ديون" سريلانكا

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صورة مؤرخة في 18 حزيران/يونيو 2022 لمواطنين سريلانكيين يلعبون بالورق خلال انتظارهم في الدور لتعبئة وقود في كولومبو

بكين (أ ف ب) – أعلنت الصين الأربعاء استعدادها لمساعدة سريلانكا "في تخفيف عبء ديونها" بعد موافقتها على إعادة هيكلة القروض الي منحتها لهذه الجزيرة.

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وأزالت الموافقة على إعادة الهيكلة العقبة الأخيرة التي كانت ماثلة أمام الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا وتحول دون الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين إن "الصين مستعدة للعمل مع الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية لأداء دور إيجابي في مساعدة سريلانكا على مواجهة صعوباتها الحالية وتخفيف عبء ديونها وتحقيق تنمية مستدامة".

واشارت إلى أن "مصرف الصين للاستيراد والتصدير(إكسيم)، بصفته دائنًا ثنائيًا رسميًا، قدم رسالة ضمان مالي إلى سريلانكا في 6 آذار/مارس".

وجاء تصريحها في معرض ردها على سؤال عن تصريحات الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغه الذي قال الثلاثاء إن الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها لسريلانكا.

وتخلّفت سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي خلال أزمتها الاقتصادية التي تسببت في نقص المواد الغذائية والوقود لأشهر في كل أنحاء البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

ويمثل ما يزيد قليلا عن 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديونا ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52 في المئة منها للصين.

وأعطت اليابان والهند، أكبر دائني سريلانكا، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى الدائنة المعروفة باسم "نادي باريس" ضمانات في وقت سابق من هذا العام، تاركة الصين فقط لإعطاء موافقتها.

تحاول الحكومة السريلانكية إقناع صندوق النقد الدولي الافراج عن خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.

بعد أشهر من المناقشات، تمهد موافقة الصين الطريق لقرار يتخذه صندوق النقد الدولي في 20 آذار/مارس.

© 2023 AFP