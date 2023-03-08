دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يجدد فوزه على سان جرمان 2-صفر ويبلغ ربع النهائي

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ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – جدد بايرن ميونيخ الالماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي وهزمه 2-صفر الاربعاء على ملعب "اليانز ارينا" ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وسجل الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ وسيرج غنابري الهدفين في الدقيقتين 61 و90.

وكان الفريق البافاري عاد بالفوز ايضا من ملعب "بارك دي برانس" ذهابا 1-صفر.

وهي المرة الثانية تواليا التي يخرج فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي بعد سقوطه امام ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي.

خاض سان جرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في حين قاد خط الهجوم كيليان مبابي المنتشي بانجازه بعد ان اصبح افضل هداف في تاريخ فريقه مع 201 هدف في مختلف المسابقات.

وبات النجم الأرجنتيني لسان جرمان ليونيل ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الابطال بعد الحارس الاسباني ايكر كاسياس (176) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (178).

وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه الرقم 800 في مسيرته (672 مع برشلونة و98 مع الارجنتين و29 مع باريس سان جرمان) لكنه سيتعين عليه الانتظار لمباراة اخرى.

في المقابل، وعلى الرغم من تعافي المهاجم السنغالي ساديو مانيه من اصابة في الركبة ابعدته عن نهائيات كأس العالم في قطر وعودته الى التمارين قبل ايام، فأنه لم يشارك اساسيا.

وكان المواجهة هي الثالثة عشرة بين الفريقين ويتفوق بايرن بـ7 انتصارات مقابل 6 هزائم.

تسديدة اولى بين الخشبات الثلاث من ليون غوريتسكا تصدى لها جانلويجي دورناروما بسهولة (16). وتدخل الحارس الايطالي مرة جديدة للتصدي لمحاولة جمال موسيالا (32).

وسنحت اخطر فرصة لسان جرمان عندما اخطأ حارس بايرن السويسري الدولي يان سومر في تشتيت احدى الكرات فوصلت الى البرتغالي فيتينيا الذي سددها بيسراه ضعيفة باتجاه المرمى، لكن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت انقذ الموقف بابعاد الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى (38).

وتعرض سان جرمان لضربة قوية باصابة قائده ومدافعه البرازيلي ماركينيوس في وركه اواخر الشوط الاول ولم يكمل المباراة ليحل بدلا منه نوردي موكييلي.

وسجل بايرن ميونيخ هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (49) بعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في اي ار).

ونجح تشوبو موتينغ في افتتاح التسجيل اثر خطأ من الايطالي ماركو فيراتي فانتزع منه غوريتسكا الكرة ومررها باتجاه الكاميروني الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (61).

وللمفارقة، فإن لاعبين اثنين سابقين من سان جرمان سجلا خمسة من اخر سبعة اهداف لبايرن ميونيخ في شباك سان جرمان وهما تشوبو موتينغ وكينغسلي كومان صاحب الهدف الوحيد في نهائي عام 2021 وايضا الهدف الوحيد في مباراة الذهاب قبل ثلاثة اسابيع.

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