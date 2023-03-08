دوري الأبطال: لاعبو دورتموند يصفون ركلة جزاء تشلسي المعادة بالـ"مهزلة"

© أدريان دينيس / ا ف ب

لاعبو بوروسيا دورتموند يجادلون الحكم بشأن قرار إعادة ركلة الجزاء التي أهدرها كاي هافيرتس لتشلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في 7 آذار/مارس 2023

لندن (أ ف ب) – وصف الانكليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني، قرار الحكم بإعادة ركلة الجزاء التي أهدرها كاي هافيرتس لصالح تشلسي الانكليزي في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بالـ"مهزلة".

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وعوّض تشلسي خسارته 1-0 ذهابًا بفوزه 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بهدفَي رحيم ستيرلينغ وهافيرتس من ركلة جزاء معادة ليبلغ ربع النهائي.

بعد أن تقدم بهدف مع نهاية الشوط الاول، حصل تشلسي على ركلة جزاء باكرًا في الثاني للمسة يد على ماريوس وولف، انبرى لها هافيرتس بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، قبل أن يطلب حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" إعادتها لدخول لاعبين من الفريقين إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ليعود الالماني ويسدد بالطريقة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة.

أثار قرار الحكم بإعادتها ردود فعل متباينة فيما انتقده لاعبو دورتموند بشدة.

قال بيلينغهام بعد المباراة "أعتقد ان الامر كان مخيبًا وفكرة أن المحاولة أعيدت هي مهزلة".

وتابع "أعتقد أنه عندما يركض اللاعب بهذا البطء خلال التنفيذ (ويقوم بتوقف قبل التسديد)، سيؤدي الى انتهاك ودخول اللاعبين الى المنطقة".

بدوره، انتقد إيمري دجان هذا القرار وقال بعد الخسارة "الحكم، كان الحكم سيئا للغاية اليوم. منح ركلة جزاء ثانية بهذه الطريقة، كيف يحدث ذلك؟ أنا لا أفهم".

وتابع "الحكم كان متعجرفًا بالطريقة التي تحدث بها معنا. نحن نلعب هنا في ستامفورد بريدج، ربما هو خائف من الجماهير، لا أعلم. يحتاج ويفا (الاتحاد الاوروبي لكرة القدم) إلى إرسال حكم مختلف هنا، الامر سيئ للغاية".

وألحق تشلسي المتذبذب في الدوري في المركز العاشر الخسارة الاولى بدورتموند في العام الحالي، بعد أن حقق الاخير 10 انتصارات في جميع المسابقات وبات متساويًا مع بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا.

© 2023 AFP