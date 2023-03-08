رئيس الوزراء الاسترالي يلتقي بايدن قريباً في قمّة قد تشهد إبرام صفقة الغواصات

© جيفثق باركس / اف ب

علم استراليا في صورة ملتقطةفي 14كانون الثاني/يناير 2019 في ملبورن

سيدني (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء أنّه سيزور قريباً الولايات المتّحدة للقاء الرئيس جو بايدن، في قمّة يُتوقّع أن يتخلّلها الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه كانبيرا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.

إعلان اقرأ المزيد

وقال ألبانيزي "سألتقي الرئيس بايدن في الولايات المتّحدة. سنعلن قريباً عن مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات التي سيتمّ اتّخاذها".

وبعد 18 شهرًا من المناقشات، تستعد أستراليا لكشف خطتها لشراء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنه "أكبر قفزة إلى الأمام" في القدرات الدفاعية للبلاد.

وجرت مناقشات مكثفة في الكواليس لمدة عام ونصف العام بين واشنطن وكانبيرا ولندن حول حصول أستراليا على تقنيات حساسة في الدفع النووي.

واستبعدت أستراليا امتلاك أسلحة نووية.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير تكنولوجيا غواصات نووية أميركية منذ ستينات القرن الماضي عندما ساعدت الولايات المتحدة بريطانيا في تصميم غواصات خاصة بها.

تبلغ قيمة عقد الغواصة عشرات المليارات من الدولارات الأميركية لكن خبراء يقولون إن أهميته أكبر من مسألة الوظائف التي يوفها والاستثمارات الموعودة.

ورصد الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية صعب ويمكنها السفر لمسافات طويلة لفترات طويلة ويمكن أن تحميلها بصواريخ كروز متطورة.

وقال خبراء إن هذه المواصفات تجعلها قوة ردع عائلة لأي عدو محتمل، مما سيسمح لأستراليا بشن ضربات أو هجمات مضادة داخل أراضي العدو مع مؤشرات مسبقة قليلة.

وعبرت بكين عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع الذي تعتبره "خطيرا" ويهدف إلى محاصرة الصين.

لذلك، من شأن حيازة أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي أن يغيّر ميزان القوى العسكرية في منطقة المحيط الهادئ.

"في أقرب وقت ممكن"

تؤكد كانبيرا إنّها ستحصل على الغواصات في إطار انضمامها إلى تحالف "أوكوس" الثلاثي (أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا). ويهدف هذا التحالف إلى تقاسم تقنيات عسكرية والتقدم في مجالات أخرى.

وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لوكالة فرانس برس قبل إعلان ألبانيزي إن "شراكة +أوكوس+ تهدف إلى تزويد استراليا بقدرات غواصات ذات دفع نووي وتسلح تقليدي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "تعزيز ردعنا يعني تحفيز كل قواعدنا الصناعية وزيادة قدراتنا الجماعية وتقاسم التكنولوجيا كما لم يحدث من قبل".

وينص اتفاق "أوكوس" أيضًا على التعاون بين الحلفاء الثلاثة في مجال الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

واثارت صفقة الغواصات جدلا في الولايات المتحدة التي تكافح من أجل تنمية أسطولها الخاص من الغواصات النووية.

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التي تتمتع بنفوذ كبير، الديموقراطي جاك ريد حذر بايدن في كانون الأول/ديسمبر من أن بيع الغواصات إلى أستراليا يمكن أن يقوض فاعلية البحرية الأميركية.

وفي رسالة مُسربة أُرسلت إلى بايدن، كتب ريد أيضًا أن اتفاقية "أوكوس" يمكن أن "تدفع القاعدة الصناعية للغواصات الأميركية إلى نقطة اانهيار".

وكانت استراليا أثارت في أيلول/سبتمبر 2021 غضب فرنسا بإعلانها إلغاء عقد بقيمة 56 مليار يورو لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية والاستعاضة عنها بغوّاصات تعمل بالدفع النووي.

وأدى إلغاء العقد إلى أزمة ثقة بين باريس وكانبيرا.

وبقيت العلاقات الثنائية متوترة حتى انتخاب أنتوني ألبانيز في أيار/مايو 2022 ومحاولته منذ ذلك الحين تهدئة العلاقات مع باريس.

© 2023 AFP