راشفورد يؤكد ان الكلام عن استسلام يونايتد ضد ليفربول "فارغ"

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ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد (يمين) خلال المباراة ضد ليفربول في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 5 آذار/مارس 2023

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أكّد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الاربعاء أن الكلام عن استسلام فريقه في الخسارة المذلة ضد مضيفه وغريمه ليفربول 7-0 في الدوري الاحد الماضي "فارغ"، معتبرًا أن الانهيار في الشوط الثاني يعود الى الافتقار في التنظيم.

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ومني يونايتد بأسوأ خسارة له في جميع المسابقات منذ 1931 بعد أن تلقى ستة أهداف في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة للمرة الاولى بين الغريمين بهذا الفارق.

يتطلع يونايتد لوضع هذه الهزيمة خلفه عندما يستقبل ريال بيتيس الاسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

قال هداف الفريق هذا الموسم عشية المباراة "لم نستسلم، هذا كلام فارغ. لم نكن منظمين نعم، التواصل كان سيئًا نعم، لهذا تلقينا الاهداف".

وتابع "أعتقد أن الجميع كان يحاول العودة في المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ الفريق، مع ومن دون الكرة (...) الآن علينا إعادة الامور الى نصابها. هذا كل ما يمكننا القيام به، ولا جدوى من التفكير فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره".

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، إذ لم يحقق الفوز هناك منذ العام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة صفر-4 ذهابًا في الدوري على الملعب ذاته، علمًا أنه خسر أيضًا المباراة الاولى على أرضه صفر-5.

وكان يونايتد حقق الفوز على أرضه ذهابًا الموسم الحالي 2-1 لكن أشد المتشائمين لم يتوقع سقوطا مذلا بسباعية الاحد.

وأنهى يونايتد منذ أقل من أسبوعين جفافًا عن الالقاب دام ستة أعوام بتحقيقه لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، ووصل الى أنفيلد بعد أن عبر الى ربع نهائي الكأس المحلية ويمر بفترة مميزة مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ عقب إقصائه أيضًا برشلونة الاسباني من يوروبا ليغ.

وانتُقد البرتغالي برونو فرنانديش لتصرفه خلال المباراة ضد ليفربول.

منح تن هاغ لاعب خط الوسط بانتظام شارة القيادة هذا الموسم بعد تراجع دور المدافع هاري ماغواير في التشكيلة الاساسية.

وبّخ فرنانديش زملاءه مرارًا خلال المواجهة ودفع أحد مساعدي الحكم الرئيسي إلا أنه أفلت من العقوبة.

لكن الهولندي أكد أنه سيبقى قائد الفريق عندما لا يشارك ماغواير "لا يوجد أحد مثالي، الجميع يرتكب الاخطاء. أنا سعيد حقًا بوجود برونو فرنانديش في فريقي وسعيد حقًا أنه قائدنا إذا لم يكن هاري في الملعب".

خسر الشياطين الحمر مباراة واحدة من أصل آخر 22 قبل الهزيمة المذلة ضد ليفربول وأكد تن هاغ أن هذه الخسارة باتت خلفهم.

أضاف الاربعاء "لقد رأينا المباراة، وعلينا إعادة ضبط الامور والعودة مرة أخرى. نفوز سويًا، نخسر سويًا. ارتكبنا فوضى الاحد وعلينا التعامل مع الامر".

© 2023 AFP