مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر متهم بتصرف فاضح في إحدى الحانات

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – وضع مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنكليزي كايل ووكر نفسه في وضع محرج، وذلك بعدما فتحت شرطة تشيشر تحقيقاً في مزاعم تتعلق بخلعه بنطاله في إحدى الحانات.

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وقيل إن الحادث المزعوم وقع الأحد، بعد يوم من مشاركته في فوز سيتي على نيوكاسل 2-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة "ذي صن" الأربعاء لقطات من كاميرات المراقبة تظهر وولكر يُنزِل بنطاله مرتين في حانة في ويلمسلو، على بعد 14 ميلاً جنوب مانشستر.

وقالت الشرطة في بيان "يوم الأربعاء في الثامن من آذار/مارس، علمت شرطة تشيشر بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بتصرف فاضح زُعِمَ أنه حدث في منطقة ويلمسلو".

وأضافت أن "التحقيقات في ما يتعلق بالحادثة لا تزال في مراحلها الأولى ولم يحصل أي توقيف في الوقت الحالي".

وامتنع سيتي حتى الآن عن التعليق على الحادثة بشأن مدافعه المتوج معه بلقب الدوري الممتاز أربع مرات من أصل تسعة ألقاب أحرزها مع النادي منذ انضمامه اليه من توتنهام عام 2017.

وخاض ابن الـ32 عاماً 73 مباراة دولية بألوان المنتخب الإنكليزي.

© 2023 AFP