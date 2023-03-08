نيمار سيجري عمليته الجراحية في سبيتار (المستشفى)

نجم باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار يستعمل عكازين خلال تواجده في مدرجات ملعب بارك دي برانس لحضور مباراة فريقه ضد نانت في الدوري الفرنسي في السادس من آذار/مارس 2023.

الدوحة (أ ف ب) – سيصل نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار قريباً جدا الى قطر من أجل إجراء عملية جراحية باشراف المتخصص البريطاني جيمس كالدر، وفق ما أكد مستشفى سبيتار في الدوحة الأربعاء.

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وقال بيان المستشفى "سيخضع نجم كرة القدم البرازيلي ولاعب باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور لعملية جراحية في سبيتار".

وتابع "سيشرف على العملية في مستشفى سبيتار جراح الكاحل الخبير في سبيتار، البروفسور بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير جيمس كالدر من لندن".

وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في كانون الثاني/يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى القطري كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في شباط/فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.

وقال مصدر رياضي رفيع المستوى إن نيمار لم يكن في الدوحة الأربعاء لكنه سيصل "قريباً جدا".

وأصيب نيمار خلال مباراة في الدوري الفرنسي ضد ليل في 19 شباط/فبراير ومن المتوقع أن يغيب عن سان جرمان لما تبقى من الموسم الحالي.

وأعلن سان جرمان الاثنين أن نيمار سيخضع لعملية جراحية "في الأيام المقبلة" في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين "ثلاثة وأربعة أشهر".

وأشار نادي العاصمة الى أن نيمار "عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة"، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين "3 و4 أشهر".

وكتب نيمار "سأعود أقوى" في رسالة قصيرة على حسابه في "تويتر"، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلبا للدعاء بالشفاء.

وأصيب ابن الـ31 عاماً في الكاحل الأيمن نفسه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال قطر نهاية العام المنصرم ضد صربيا قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.

© 2023 AFP