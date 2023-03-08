350 ألف يورو من طريق الخطأ من فلامنغو للاعب كرة سلة برازيلي

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ريو دي جانيرو (أ ف ب) – أودع نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم من طريق الخطأ مبلغ قدره 350 ألف يورو في حساب لاعب كرة السلة جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، ظناً منه انه لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.

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ودافع غوميش عن ألوان نادي فلامنغو لكرة السلة حتّى عام 2020، ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن انه لاعبه السابق جواو فيكتور غوميش دا سيلفا (22 عاماً)، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الانكليزي في كانون الثاني/يناير.

وقام فلامنغو بإيداع 1.89 مليون ريال (حوالي 350 ألف يورو) في حساب لاعب كرة السلة.

قال الشاب البالغ 19 عاماً لموقع "غلوبو إسبورتي" "كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال".

وأضاف: "اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل. أخبرني الكفيل أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال".

وكان فلامنغو مديناً للاعب غوميش بالمال، بقيمة تعادل نسبة 1 في المئة من صفقة انتقاله في فترة سوق الانتقالات الشتوية إلى ولفرهامبتون التي بلغت 18.7 مليون يورو.

وسجل غوميش هدف الفوز لفريقه الجديد ولفرهامبتون أمام ساوثمبتون 2-1 في بداياته في البريميرليغ ضمن منافسات المرحلة 23.

سدد فلامنغو المبلغ في 27 شباط/فبراير ليعود ويدرك الخطأ الذي ارتكبه بعد أربعة أيام.

من ناحيته، أكد لاعب كرة السلة غوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً "أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن".

© 2023 AFP