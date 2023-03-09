أكثر من 40 قتيلاً في هجوم نُسب لمتمردين في الكونغو الديموقراطية

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بيني (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب) – قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدي "القوات الديموقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

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وقال المسؤول المحلّي كالونغا ميسو لوكالة فرانس برس إنّ "الحصيلة التي لا تزال مؤقتة هي 38 قتيلاً في موكوندي وثمانية في موسا"، القريتين المجاورتين والواقعتين في إقليم بيني.

وأكدت رئيسة الجمعية المدنية المحلية أرسين مومبير هذه الحصيلة، مشيرة إلى أنّ المهاجمين "دخلوا إلى قرية موكوندي من دون ضوضاء" وقتلوا معظم الضحايا "بأسلحة بيضاء".

وتتألّف القوات الديموقراطية المتحالفة في الأصل من متمرّدين غالبيتهم من الأوغنديين المسلمين، وبدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ منتصف التسعينيات، كما اتُّهموا بارتكاب مذابح بحقّ آلاف المدنيين.

في العام 2021، نُسبت إليهم عدّة هجمات على الأراضي الأوغندية، وشُنّت عملية عسكرية مشتركة بين الجيشين الكونغولي والأوغندي لمطاردتهم في شمال كيفو وفي مقاطعة إيتوري المجاورة.

وعرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مكافأة قد تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات قد توصل إلى زعيم المجموعة، وهو أوغندي في الأربعينات من عمره يُدعى موسى بالوكو.

© 2023 AFP