أن بي ايه: بولز يلتهم ناغتس وصنز يفوز بغياب دورانت عن أول مباراة بيتية

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نجم شيكاغو بولز زاك لافين خلال المباراة ضد دانفر ناغتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 8 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل زاك لافين 29 نقطة ليُنهي شيكاغو بولز سلسلة من ثمانية انتصارات تواليًا لدانفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، على أرضه بفوزه عليه 117-96، فيما غاب كيفن دورانت عن أول مباراة بيتية لفريقه الجديد فينيكس صنز الذي لم يجد صعوبة في تخطي أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء.

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سيطر بولز الذي يحتل المركز الحادي عشر في الشرقية، على بُعد مركز مؤهل لخوض ملحق الادوار الاقصائية، بعد الاستراحة بتسجيله 36 نقطة في الربع الثالث الذي أنهاه متقدمًا 87-76 بعد أن انتهى الشوط الاول بتقدم ناغتس بفارق نقطة.

كانت هذه الخسارة الخامسة فقط لناعتس في دنفر هذا الموسم وهو يتمتع بأفضل سجل على أرضه في الدوري (30-5).

في فينيكس، تخطى صنز غياب دورانت في اللحظات الاخيرة بعد أن تطلع الاخير لخوض أول مباراة على أرضه، وتغلب بسهولة على سيتي ثاندر.

كانت جماهير صنز تواقة لمشاهدة دورانت على ملعبها منذ انتقاله الصادم من بروكلين نتس الشهر الماضي.

ولكن النجم البالغ 34 عامًا تعرض لإصابة في الكاحل خلال عملية الإحماء.

وبغياب دورانت، تألق ديفن بوكر بتسجيله 44 نقطة فيما أضاف تيرينس روس 24 وكريس بول 18.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 30 نقطة ليضع حدًا لسلسلة من ثلاث هزائم تواليًا لسلتيكس، بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 115-93.

سجل جميع لاعبي بوسطن الاساسيين 10 نقاط أقله، بينهم ديريك وايت الذي ساهم بـ21.

في فلوريدا، حقق كليفلاند كافالييرز فوزه الثالث تواليًا بتفوقه على مضيفه ميامي هيت 104-100.

وفي نيور أورليانز، قاد سي جاي ماكولوم انتفاضة متأخرة لبيليكانز للفوز على دالاس مافريكس 113-106 في مباراة اكتفى فيها نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ15 نقطة.

© 2023 AFP